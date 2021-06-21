https://ria.ru/20210621/minirovanie-1737837427.html
Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании торговых центров
Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании торговых центров - РИА Новости, 21.06.2021
Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании торговых центров
Полиция проверяет сообщения о "минировании" торговых центров во Владивостоке, ряд зданий уже проверен, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД РФ. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T06:29
2021-06-21T06:29
2021-06-21T06:29
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Полиция проверяет сообщения о "минировании" торговых центров во Владивостоке, ряд зданий уже проверен, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД РФ.В мэрии РИА Новости сообщили, что было четыре сообщения о минировании."Малого ГУМа, Центрального ГУМа, центра "БУМ" и ТЦ "Сотка". Проверки прошли и информация не подтвердилась в малом ГУМе, "Сотке" и "Буме". Центральный ГУМ еще проверяют. Сообщения поступили по электронной почте руководителям указанных структур", - отметили в мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210615/minirovanie-1737014408.html
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владивосток, происшествия
Во Владивостоке проверяют сообщения о минировании торговых центров
Во Владивостоке проверяют четыре сообщения о минировании торговых центров