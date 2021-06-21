https://ria.ru/20210621/medinskiy-1737884419.html

История побед должна стать основой национальной идеи, считает Мединский

История побед должна стать основой национальной идеи, считает Мединский - РИА Новости, 21.06.2021

История побед должна стать основой национальной идеи, считает Мединский

Тысячелетняя история побед России - не только на полях сражений, но и в мирных областях - должна лечь в основу национальной идеи, считает помощник президента... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:41

2021-06-21T12:41

2021-06-21T12:44

россия

дмитрий донсков

сергий радонежский

гулаг

владимир мединский

европа

азия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733305336_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_d96221bf6a124328a4c71b60834b60e7.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Тысячелетняя история побед России - не только на полях сражений, но и в мирных областях - должна лечь в основу национальной идеи, считает помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Уступали в малом, побеждали в целом"Каждая большая нация, каждое большое государство строятся вокруг национальной идеи... У нас же такой идеей должна стать идея, что мы не просто страна с тысячелетней историей – не надо только от 45-го года отталкиваться. Мы – страна с тысячелетней историей победы", - сказал Мединский в интервью проекту РИА Новости "Нюрнберг. Начало мира".По его словам, Россия всегда побеждала."Россия проигрывала сражения, локальные малые войны, но на выходе мы всегда побеждали. Благодаря этому мы являемся одной из трех стран в мире с самым длительным национальным суверенитетом. Мы, англичане и, как утверждают специалисты по Азии, еще Таиланд. У нас - если мы посчитаем от Сергия Радонежского, Дмитрия Донского или, для самых больших пессимистов, от Ивана III – многие века непрерывного суверенитета", - отметил Мединский.История не для экспортаПо его мнению, надо сделать еще больше для того, чтобы продвигать позитивный образ российской истории в целом, от Рюрика до наших дней, более аргументированно, ярче показывать вклад России в мировую культуру и цивилизацию. Но вряд ли нужно стараться это делать ради улучшения имиджа России на Западе, добавил Мединский."Русофобия там носит политические причины, и наивно думать, что если Россия приложит какие-то дополнительные усилия, организует еще десяток культурных мероприятий в Европе в стиле "а-ля рюс" с балалайками и медовухой, то это кому-то откроет глаза. Пуски "Калибров" по террористам – намного более действенное средство, поскольку, подчеркиваю, мы имеем дело не с заблуждениями, а с сознательно выстроенной информационной кампанией", - отметил Мединский.Намного более значима эта проблема с точки зрения самоидентификации российского общества, подчеркнул он."Формирование гражданского патриотического чувства, чувства гордости своей страной внутри России – вот проблема, которой стоит заниматься. Без уважения к прошлому, без "любви к отеческим гробам" нельзя рассчитывать на развитие и созидание в будущем. Позитивный образ прошлого нужен нам самим как наследникам великой российской истории, а вовсе не ради "исправления" образа России на Западе. Позитивный образ нашего прошлого - для будущего", - подчеркнул Мединский."Мухи и котлеты" СССРПри этом при оценке отечественной истории ХХ века, или истории сталинизма, надо "отделять мух от котлет", отметил он."Советский режим, помимо преступлений и атмосферы страха, ассоциируется с массой достижений – Победа в войне, социальные гарантии для большинства, развитие науки и культуры. Не надо все мазать одной краской – надо преступления называть преступлениями, а достижения – достижениями", - сказал Мединский.Критика в отношении предков не может переходить в самоуничижение, которое годится только для одного – воспитания поколения пораженцев, которое не верит в свою страну и ее народ и ничего не может сделать для того, чтобы жизнь в стране менялась к лучшему, подчеркнул помощник президента."Брюзжать на кухне в духе: "При Иване Грозном был ужас, при Петре Первом тоже, при Сталине – ужас, ужас, ужас" – это пораженцы могут. А сделать что-то – хотя бы родить и воспитать собственных детей – на это у них не хватает "исторического оптимизма", - сказал Мединский."Если команда не вдохновляется победами прошлых "составов", если не равняется на великих чемпионов прошлого, а наоборот, убеждена, что "мы никогда ничего не выигрывали, а если разок и выигрывали, то это из-за заградотрядов и штрафбатов, из страха перед ГУЛАГом", - то все, пиши пропало. Такая команда не выиграет ничего и никогда", - резюмировал он.

https://ria.ru/20210620/voyna-1737769593.html

https://ria.ru/20210521/turov-1733297470.html

https://ria.ru/20200510/1571238023.html

россия

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий донсков, сергий радонежский, гулаг, владимир мединский, европа, азия, общество