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Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре

Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 21.06.2021

Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре

Жара не отменяет масочный режим, маска не может существенно нарушить теплообмен, но летом лучше отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:16

2021-06-21T12:16

2021-06-21T12:17

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жара не отменяет масочный режим, маска не может существенно нарушить теплообмен, но летом лучше отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и сделанных из плотной ткани, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что многие боятся получить тепловой удар при использовании масок, но на самом деле маска никак не может существенно нарушить теплообмен. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от солнца легким головным убором, пояснил Лебедев.По его словам, нужно учесть, что в жару маски приходится менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, при этом быстрее выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. Кроме того, летом разумно отказаться от применения масок тёмного цвета и сделанных из плотной ткани, уточнил эксперт."Предпочтение следует отдавать стандартным одноразовым медицинским маскам. Необходимо стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую", - подчеркнул Лебедев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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