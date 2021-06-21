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Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре
Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 21.06.2021
Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре
Жара не отменяет масочный режим, маска не может существенно нарушить теплообмен, но летом лучше отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:16
2021-06-21T12:17
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жара не отменяет масочный режим, маска не может существенно нарушить теплообмен, но летом лучше отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и сделанных из плотной ткани, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.Он отметил, что многие боятся получить тепловой удар при использовании масок, но на самом деле маска никак не может существенно нарушить теплообмен. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от солнца легким головным убором, пояснил Лебедев.По его словам, нужно учесть, что в жару маски приходится менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, при этом быстрее выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. Кроме того, летом разумно отказаться от применения масок тёмного цвета и сделанных из плотной ткани, уточнил эксперт."Предпочтение следует отдавать стандартным одноразовым медицинским маскам. Необходимо стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую", - подчеркнул Лебедев.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Маска не нарушает теплообмен в жару, заявили в Роспотребнадзоре
12:16 21.06.2021 (обновлено: 12:17 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве
Женщина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Эксперт Роспотребнадзора заявил, что маски не могут существенно нарушить теплообмен в жару

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жара не отменяет масочный режим, маска не может существенно нарушить теплообмен, но летом лучше отказаться от средств индивидуальной защиты темного цвета и сделанных из плотной ткани, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Ношение масок жарким летом действительно может добавить неудобства и дискомфорта. Но и вероятность инфицирования коронавирусом продолжает существовать. Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит", - сказал Лебедев журналистам.
Он отметил, что многие боятся получить тепловой удар при использовании масок, но на самом деле маска никак не может существенно нарушить теплообмен. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от солнца легким головным убором, пояснил Лебедев.
По его словам, нужно учесть, что в жару маски приходится менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, при этом быстрее выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается. Кроме того, летом разумно отказаться от применения масок тёмного цвета и сделанных из плотной ткани, уточнил эксперт.
"Предпочтение следует отдавать стандартным одноразовым медицинским маскам. Необходимо стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую", - подчеркнул Лебедев.
Правила использования одноразовых медицинских масок
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