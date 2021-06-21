https://ria.ru/20210621/lysenko-1737947612.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко
Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко - РИА Новости, 21.06.2021
Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко, отметив, что он был неординарным человеком и... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:52
2021-06-21T17:52
2021-06-21T17:52
умер анатолий лысенко
анатолий лысенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко, отметив, что он был неординарным человеком и блестящим профессионалом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."С глубоким прискорбием узнал о кончине Анатолия Григорьевича Лысенко – яркого, неординарного человека и блестящего профессионала. Коллеги и многочисленные ученики безмерно уважали и любили Анатолия Григорьевича за творческую смелость и душевную щедрость", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что Лысенко всегда трудился с полной отдачей, искренне радел за дело, был "настоящим центром притяжения для молодых талантливых журналистов, с которыми искренне делился своими знаниями, идеями и планами"."Светлая память об Анатолии Лысенко навсегда сохранится в сердцах его близких, товарищей, друзей", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210620/lysenko-1737782131.html
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умер анатолий лысенко, анатолий лысенко, владимир путин, общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко
Путин выразил соболезнования родным Анатолия Лысенко, назвав его блестящим профессионалом
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил соболезнования родным и близким гендиректора ОТР Анатолия Лысенко
, отметив, что он был неординарным человеком и блестящим профессионалом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.
"С глубоким прискорбием узнал о кончине Анатолия Григорьевича Лысенко – яркого, неординарного человека и блестящего профессионала. Коллеги и многочисленные ученики безмерно уважали и любили Анатолия Григорьевича за творческую смелость и душевную щедрость", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Лысенко всегда трудился с полной отдачей, искренне радел за дело, был "настоящим центром притяжения для молодых талантливых журналистов, с которыми искренне делился своими знаниями, идеями и планами".
"Светлая память об Анатолии Лысенко навсегда сохранится в сердцах его близких, товарищей, друзей", - добавил глава государства.