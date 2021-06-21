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Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2021
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище
Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:10
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умер анатолий лысенко
россия
анатолий лысенко
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Похороны - (в среду) на Троекуровском кладбище", - сказал Найговзин. Прощание пройдет в Останкино в 11.00.
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умер анатолий лысенко, россия, анатолий лысенко, общество
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище
10:10 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко
Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Исполнительный директор ОТР рассказал, что Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.
Интервью с главой Международной академии телевидения А.Лысенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2021
Вчера, 16:01
Биография Анатолия Лысенко
Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.
"Похороны - (в среду) на Троекуровском кладбище", - сказал Найговзин. Прощание пройдет в Останкино в 11.00.
 
Умер Анатолий ЛысенкоРоссияАнатолий ЛысенкоОбщество
 
 
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