https://ria.ru/20210621/lysenko-1737853800.html
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2021
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище
Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T10:10
2021-06-21T10:10
2021-06-21T10:10
умер анатолий лысенко
россия
анатолий лысенко
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Похороны - (в среду) на Троекуровском кладбище", - сказал Найговзин. Прощание пройдет в Останкино в 11.00.
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умер анатолий лысенко, россия, анатолий лысенко, общество
Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище
Исполнительный директор ОТР рассказал, что Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище