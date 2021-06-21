https://ria.ru/20210621/lysenko-1737853800.html

Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище

Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2021

Тележурналиста Анатолия Лысенко похоронят на Троекуровском кладбище

Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:10

2021-06-21T10:10

2021-06-21T10:10

умер анатолий лысенко

россия

анатолий лысенко

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Гендиректора ОТР Анатолия Лысенко похоронят в среду на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора, исполнительный директор ОТР Игорь Найговзин.Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни."Похороны - (в среду) на Троекуровском кладбище", - сказал Найговзин. Прощание пройдет в Останкино в 11.00.

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html

россия

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2021

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