https://ria.ru/20210621/lechenie-1737914256.html

Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение

Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение - РИА Новости, 21.06.2021

Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение

Жительница приморского Уссурийска, подозреваемая в убийстве семилетней дочери, будет направлена на принудительное лечение, расследование уголовного дела... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:00

2021-06-21T15:00

2021-06-21T15:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский край

уссурийск

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Жительница приморского Уссурийска, подозреваемая в убийстве семилетней дочери, будет направлена на принудительное лечение, расследование уголовного дела завершено, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.Ранее сообщалось, что 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".По версии следствия, 37-летняя жительница Уссурийска нанесла множество ударов тупым предметом по голове и телу своей малолетней дочери, а также лишала ее возможности дышать, в результате чего ребенок скончался. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент инкриминируемого совершения преступления и в настоящее время женщина страдает психическим расстройством и не осознает свои действия."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства 7-летней девочки. В связи с тем, что женщина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщила Римская, добавив, что во время расследования уголовного дела было установлено, что незадолго до трагедии ребёнок перестал посещать школу."Но никаких мер со стороны сотрудников школы по установлению причины отсутствия ребенка принято не было. По этой причине следователем направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления в школу, где проходила обучение потерпевшая, а также в департамент образования Приморского края", - сообщила Римская.

https://ria.ru/20210615/prigovor-1737069489.html

https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html

россия

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, уссурийск, происшествия