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Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение
Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение - РИА Новости, 21.06.2021
Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение
Жительница приморского Уссурийска, подозреваемая в убийстве семилетней дочери, будет направлена на принудительное лечение, расследование уголовного дела... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:00
2021-06-21T15:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Жительница приморского Уссурийска, подозреваемая в убийстве семилетней дочери, будет направлена на принудительное лечение, расследование уголовного дела завершено, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.Ранее сообщалось, что 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".По версии следствия, 37-летняя жительница Уссурийска нанесла множество ударов тупым предметом по голове и телу своей малолетней дочери, а также лишала ее возможности дышать, в результате чего ребенок скончался. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент инкриминируемого совершения преступления и в настоящее время женщина страдает психическим расстройством и не осознает свои действия."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства 7-летней девочки. В связи с тем, что женщина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщила Римская, добавив, что во время расследования уголовного дела было установлено, что незадолго до трагедии ребёнок перестал посещать школу."Но никаких мер со стороны сотрудников школы по установлению причины отсутствия ребенка принято не было. По этой причине следователем направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления в школу, где проходила обучение потерпевшая, а также в департамент образования Приморского края", - сообщила Римская.
https://ria.ru/20210615/prigovor-1737069489.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, уссурийск, происшествия
Жительницу Приморья, убившую семилетнюю дочь, направят на лечение
15:00 21.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жительницу Приморья, подозреваемую в убийстве дочери, направят на принудительное лечение

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Жительница приморского Уссурийска, подозреваемая в убийстве семилетней дочери, будет направлена на принудительное лечение, расследование уголовного дела завершено, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
Ранее сообщалось, что 23 января в квартире дома по улице Ленинградская в Уссурийске обнаружили тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. В квартире, запертой изнутри, была 37-летняя мать ребенка, которая находилась в неадекватном психологическом состоянии и нуждалась в медицинской помощи. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту убийства ребенка в Уссурийске, СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 13:35
Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве
По версии следствия, 37-летняя жительница Уссурийска нанесла множество ударов тупым предметом по голове и телу своей малолетней дочери, а также лишала ее возможности дышать, в результате чего ребенок скончался. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент инкриминируемого совершения преступления и в настоящее время женщина страдает психическим расстройством и не осознает свои действия.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства 7-летней девочки. В связи с тем, что женщина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - сообщила Римская, добавив, что во время расследования уголовного дела было установлено, что незадолго до трагедии ребёнок перестал посещать школу.
"Но никаких мер со стороны сотрудников школы по установлению причины отсутствия ребенка принято не было. По этой причине следователем направлены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления в школу, где проходила обучение потерпевшая, а также в департамент образования Приморского края", - сообщила Римская.
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 14:31
В Ивановской области вынесли приговор отцу, убившему четырехмесячного сына
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайУссурийскПроисшествия
 
 
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