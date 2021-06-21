Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/lavrov-1737915028.html
Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе
Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2021
Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:03
2021-06-21T15:03
россия
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
хельга шмид
александр лукашевич
сергей лавров
оон
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735064913_0:106:3062:1828_1920x0_80_0_0_83f579568b4101c729cb4a65c1b07eaf.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в Донбассе."Мы высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид."Ожидаем публикации документа (о гражданских жертвах - ред.) за весь период конфликта, ожидаем доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине", - добавил он, отметив, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины, "однако этой задачей миссия зачастую пренебрегает".Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает миссию не молчать о нарушениях Киева договоренностей по Донбассу, а активно работать с украинскими властями для деэскалации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210621/lavrov-1737912413.html
https://ria.ru/20210621/lavrov-1737913181.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735064913_333:0:3062:2047_1920x0_80_0_0_41f4fcef956adfa39fb6b7e94ea5b1d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, хельга шмид, александр лукашевич, сергей лавров, оон, киев, в мире
Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе
15:03 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

Лавров призвал СММ ОБСЕ осознать ответственность за освещение конфликта в Донбассе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в Донбассе.
"Мы высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид во время встречи в Москве
14:54
Лавров обратил внимание главы ОБСЕ на важность диалога Киева с ДНР и ЛНР
"Ожидаем публикации документа (о гражданских жертвах - ред.) за весь период конфликта, ожидаем доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине", - добавил он, отметив, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины, "однако этой задачей миссия зачастую пренебрегает".
"СММ должна в полной мере осознать свою ответственность за четкое, правдивое донесение этих фактов до организации и мирового сообщества", - подчеркнул Лавров.
Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает миссию не молчать о нарушениях Киева договоренностей по Донбассу, а активно работать с украинскими властями для деэскалации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Сочи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
14:56
Лавров осудил желание разделить страны ОБСЕ на учеников и учителей
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕХельга ШмидАлександр ЛукашевичСергей ЛавровООНКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
Лента новостейМолния