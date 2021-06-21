https://ria.ru/20210621/lavrov-1737915028.html

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе - РИА Новости, 21.06.2021

Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:03

2021-06-21T15:03

2021-06-21T15:03

россия

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

хельга шмид

александр лукашевич

сергей лавров

оон

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735064913_0:106:3062:1828_1920x0_80_0_0_83f579568b4101c729cb4a65c1b07eaf.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в Донбассе."Мы высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид."Ожидаем публикации документа (о гражданских жертвах - ред.) за весь период конфликта, ожидаем доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине", - добавил он, отметив, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины, "однако этой задачей миссия зачастую пренебрегает".Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает миссию не молчать о нарушениях Киева договоренностей по Донбассу, а активно работать с украинскими властями для деэскалации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210621/lavrov-1737912413.html

https://ria.ru/20210621/lavrov-1737913181.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, хельга шмид, александр лукашевич, сергей лавров, оон, киев, в мире