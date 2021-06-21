Лавров призвал СММ ОБСЕ правдиво освещать конфликт в Донбассе
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг в Москве
Лавров призвал СММ ОБСЕ осознать ответственность за освещение конфликта в Донбассе
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна осознать ответственность за полное освещение конфликта в Донбассе.
"Мы высказались за повышение эффективности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Напомнили, что она должна четко и беспристрастно отражать нарушения режима прекращения огня, без промедления реагировать и фиксировать в своих отчетах все случаи гибели и ранения мирных граждан в Донбассе с указанием виновной стороны", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид.
"Ожидаем публикации документа (о гражданских жертвах - ред.) за весь период конфликта, ожидаем доклада о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры, а также о проявлениях агрессивного национализма и неонацизма на Украине", - добавил он, отметив, что мандат СММ ОБСЕ предусматривает мониторинг соблюдения прав человека на всей территории Украины, "однако этой задачей миссия зачастую пренебрегает".
"СММ должна в полной мере осознать свою ответственность за четкое, правдивое донесение этих фактов до организации и мирового сообщества", - подчеркнул Лавров.
Ранее постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил, что Москва призывает миссию не молчать о нарушениях Киева договоренностей по Донбассу, а активно работать с украинскими властями для деэскалации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.