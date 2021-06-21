Лавров не согласился с оценкой ОБСЕ ситуации вокруг Sputnik в Латвии
14:44 21.06.2021 (обновлено: 15:08 21.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
Лавров не согласился с оценкой главы ОБСЕ ситуации с журналистами Sputnik в Латвии
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия не оставляет тему русскоязычных журналистов в Латвии, эта тема не закрыта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы эту тему не оставили, она у нас остается на столе переговоров с ОБСЕ, с новым представителем по свободе СМИ", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, добавив, что не согласен с ее оценками по положению журналистов Sputnik Латвия в прибалтийской республике.
Ранее латвийская журналистка Алла Березовская сообщила, что Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 14 апреля вызвала на допрос пять журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемых. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в латвийскую СГБ вызваны два журналиста, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.
Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
3 мая, 22:59Латвийские журналисты обратились к генсеку ООН