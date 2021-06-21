https://ria.ru/20210621/lavrov-1737911067.html

Лавров не согласился с оценкой ОБСЕ ситуации вокруг Sputnik в Латвии

Лавров не согласился с оценкой ОБСЕ ситуации вокруг Sputnik в Латвии - РИА Новости, 21.06.2021

Лавров не согласился с оценкой ОБСЕ ситуации вокруг Sputnik в Латвии

Россия не оставляет тему русскоязычных журналистов в Латвии, эта тема не закрыта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:44

2021-06-21T14:44

2021-06-21T15:08

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия не оставляет тему русскоязычных журналистов в Латвии, эта тема не закрыта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы эту тему не оставили, она у нас остается на столе переговоров с ОБСЕ, с новым представителем по свободе СМИ", - сказал Лавров на пресс-конференции с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид, добавив, что не согласен с ее оценками по положению журналистов Sputnik Латвия в прибалтийской республике.Ранее латвийская журналистка Алла Березовская сообщила, что Служба госбезопасности (СГБ) Латвии 14 апреля вызвала на допрос пять журналистов, сотрудничавших с порталами Sputnik Латвия и Baltnews, и намерена предъявить им статус подозреваемых. До этого правозащитник Александр Гапоненко сообщал, что в латвийскую СГБ вызваны два журналиста, сотрудничавших с российскими СМИ. Позднее он уточнил, что на допрос тогда вызвали четверых.Ранее МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210618/kanal-1737648683.html

https://ria.ru/20210503/zhurnalisty-1731041225.html

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россия, sputnik латвия, обсе, хельга шмид, маргарита симоньян, сергей лавров, латвия, в мире