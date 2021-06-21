https://ria.ru/20210621/krymov-1737919005.html

Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса

Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса - РИА Новости, 21.06.2021

Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса

Спектакль Дмитрия Крымова "Двое" - совместный проект театрального агентства "Арт-Партнер" и Музея Москвы - будет представлен 28 сентября, он посвящен встрече... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:21

2021-06-21T15:21

2021-06-21T15:21

культура

театр

новости культуры

евгений стычкин

максим виторган

чаплин чарли

дмитрий крымов

музей москвы

максим суханов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155955/39/1559553964_0:22:2820:1608_1920x0_80_0_0_b84d5ebb1e620e5852a5bbc18ec15b3f.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Спектакль Дмитрия Крымова "Двое" - совместный проект театрального агентства "Арт-Партнер" и Музея Москвы - будет представлен 28 сентября, он посвящен встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса, сообщили в пресс-службе театрального агентства.Идея спектакля и постановка принадлежит Крымову, над спектаклем также работают художник Анна Гребенникова и композитор Кузьма Бодров. Роль Чаплина исполняет Роза Хайруллина, в роли Михоэлса – Максим Виторган и Максим Суханов, Иосифа Сталина сыграют Евгений Стычкин и Александр Кубанин."Двое" - это спектакль о встрече великого комика и великого трагика Соломона Михоэлса. Это фантазия на тему встречи, которая в реальности заняла две минуты.В 1943 году СССР были очень нужны деньги на борьбу с Германией, и по личному распоряжению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс отправился в США. Он встречался с состоятельными евреями, которые пожертвовали Союзу колоссальную по тем временам сумму - 33 миллиона долларов. Одним из дарителей стал Чарли Чаплин."Это история про вечное… Про два скрывающихся одиночества. Два гиганта в своем виде искусства, живущие разной жизнью – Чаплин и Михоэлс, - по сути очень похожи. Они оба – беженцы, один постоянный, другой временный. И временный приходит в гости к постоянному. Это уже сюжет. Тем более, сейчас", - рассказал Крымов."Двое" - третий совместный проект Крымова и продюсера Леонида Робермана и второй, который они представляют в Музее Москвы. Не так давно там впервые была показана постановка Крымова "Борис".

https://ria.ru/20210621/turandot-1737878124.html

https://ria.ru/20210602/teatr-1734966235.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, евгений стычкин, максим виторган, чаплин чарли, дмитрий крымов, музей москвы, максим суханов