https://ria.ru/20210621/krymov-1737919005.html
Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса
Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса - РИА Новости, 21.06.2021
Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса
Спектакль Дмитрия Крымова "Двое" - совместный проект театрального агентства "Арт-Партнер" и Музея Москвы - будет представлен 28 сентября, он посвящен встрече... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:21
2021-06-21T15:21
2021-06-21T15:21
культура
театр
новости культуры
евгений стычкин
максим виторган
чаплин чарли
дмитрий крымов
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Спектакль Дмитрия Крымова "Двое" - совместный проект театрального агентства "Арт-Партнер" и Музея Москвы - будет представлен 28 сентября, он посвящен встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса, сообщили в пресс-службе театрального агентства.Идея спектакля и постановка принадлежит Крымову, над спектаклем также работают художник Анна Гребенникова и композитор Кузьма Бодров. Роль Чаплина исполняет Роза Хайруллина, в роли Михоэлса – Максим Виторган и Максим Суханов, Иосифа Сталина сыграют Евгений Стычкин и Александр Кубанин."Двое" - это спектакль о встрече великого комика и великого трагика Соломона Михоэлса. Это фантазия на тему встречи, которая в реальности заняла две минуты.В 1943 году СССР были очень нужны деньги на борьбу с Германией, и по личному распоряжению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс отправился в США. Он встречался с состоятельными евреями, которые пожертвовали Союзу колоссальную по тем временам сумму - 33 миллиона долларов. Одним из дарителей стал Чарли Чаплин."Это история про вечное… Про два скрывающихся одиночества. Два гиганта в своем виде искусства, живущие разной жизнью – Чаплин и Михоэлс, - по сути очень похожи. Они оба – беженцы, один постоянный, другой временный. И временный приходит в гости к постоянному. Это уже сюжет. Тем более, сейчас", - рассказал Крымов."Двое" - третий совместный проект Крымова и продюсера Леонида Робермана и второй, который они представляют в Музее Москвы. Не так давно там впервые была показана постановка Крымова "Борис".
https://ria.ru/20210621/turandot-1737878124.html
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театр, новости культуры, евгений стычкин, максим виторган, чаплин чарли, дмитрий крымов, музей москвы, максим суханов
Крымов ставит спектакль о встрече Чаплина и Михоэлса
Крымов и "Арт-Партнер" представят спектакль о встрече великого комика и великого трагика
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Спектакль Дмитрия Крымова "Двое" - совместный проект театрального агентства "Арт-Партнер" и Музея Москвы - будет представлен 28 сентября, он посвящен встрече Чарли Чаплина и Соломона Михоэлса, сообщили в пресс-службе театрального агентства.
Идея спектакля и постановка принадлежит Крымову, над спектаклем также работают художник Анна Гребенникова и композитор Кузьма Бодров. Роль Чаплина исполняет Роза Хайруллина, в роли Михоэлса – Максим Виторган и Максим Суханов, Иосифа Сталина сыграют Евгений Стычкин и Александр Кубанин.
"Двое" - это спектакль о встрече великого комика и великого трагика Соломона Михоэлса. Это фантазия на тему встречи, которая в реальности заняла две минуты.
В 1943 году СССР были очень нужны деньги на борьбу с Германией, и по личному распоряжению Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс отправился в США. Он встречался с состоятельными евреями, которые пожертвовали Союзу колоссальную по тем временам сумму - 33 миллиона долларов. Одним из дарителей стал Чарли Чаплин.
"Это история про вечное… Про два скрывающихся одиночества. Два гиганта в своем виде искусства, живущие разной жизнью – Чаплин и Михоэлс, - по сути очень похожи. Они оба – беженцы, один постоянный, другой временный. И временный приходит в гости к постоянному. Это уже сюжет. Тем более, сейчас", - рассказал Крымов.
"Двое" - третий совместный проект Крымова и продюсера Леонида Робермана и второй, который они представляют в Музее Москвы. Не так давно там впервые была показана постановка Крымова "Борис".