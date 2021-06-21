https://ria.ru/20210621/krym-1737980521.html

Аксенов поручил разработать план по предупреждению подтоплений в Крыму

Аксенов поручил разработать план по предупреждению подтоплений в Крыму - РИА Новости, 21.06.2021

Аксенов поручил разработать план по предупреждению подтоплений в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 1 июля разработать план мероприятий по предупреждению подтопления территорий в регионе. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T21:42

2021-06-21T21:42

2021-06-21T22:07

сергей аксенов (политик)

керчь

ялта

кировский район

подтопление на востоке крыма

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ЯЛТА, 21 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил до 1 июля разработать план мероприятий по предупреждению подтопления территорий в регионе."Основные моменты должны быть учтены и впредь такого не должно повториться. Русла рек должны быть расчищены, строений на них не должно быть, заилены они не должны быть. План мероприятий у нас должен быть до 1 июля на предупреждения подтоплений", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ЧС.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210621/yalta-1737981514.html

керчь

ялта

кировский район

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сергей аксенов (политик), керчь, ялта, кировский район, подтопление на востоке крыма