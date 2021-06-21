https://ria.ru/20210621/krym-1737958000.html
Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке
Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке - РИА Новости, 21.06.2021
Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке
Военнослужащие Минобороны РФ очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз в Крыму, сообщает ведомство. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:48
2021-06-21T18:48
2021-06-21T18:48
подтопления в крыму
россия
керчь
министерство обороны рф (минобороны рф)
кировский район
происшествия
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КРЫМ, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие Минобороны РФ очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз в Крыму, сообщает ведомство.Отмечается, что отряд оборудовал дамбы, расчистил реку от ила, горных пород и мусора для направления горной реки, которая вышла из берегов, в старое русло."Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз, входящем в Ялтинский городской округ", - говорится в сообщении.Кроме того, военнослужащие начали помогать расчищать частные домовладения, которые пострадали от наводнения. Мобильные отряды подразделений Черноморского флота продолжают очищать набережную Ялты от завалов ила и грунта. Военнослужащие используют бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/krym-1737901025.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, россия, керчь, министерство обороны рф (минобороны рф), кировский район, происшествия
Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке
Военнослужащие очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз в Крыму