https://ria.ru/20210621/krym-1737958000.html

Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке

Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке - РИА Новости, 21.06.2021

Военнослужащие очистили от завалов русло реки в крымском поселке

Военнослужащие Минобороны РФ очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз в Крыму, сообщает ведомство. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:48

2021-06-21T18:48

2021-06-21T18:48

подтопления в крыму

россия

керчь

министерство обороны рф (минобороны рф)

кировский район

происшествия

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КРЫМ, 21 июн - РИА Новости. Военнослужащие Минобороны РФ очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз в Крыму, сообщает ведомство.Отмечается, что отряд оборудовал дамбы, расчистил реку от ила, горных пород и мусора для направления горной реки, которая вышла из берегов, в старое русло."Военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации очистили от завалов русло реки в поселке Кореиз, входящем в Ялтинский городской округ", - говорится в сообщении.Кроме того, военнослужащие начали помогать расчищать частные домовладения, которые пострадали от наводнения. Мобильные отряды подразделений Черноморского флота продолжают очищать набережную Ялты от завалов ила и грунта. Военнослужащие используют бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/krym-1737901025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/yalta-1737855599.html

россия

керчь

кировский район

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подтопления в крыму, россия, керчь, министерство обороны рф (минобороны рф), кировский район, происшествия