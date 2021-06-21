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Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "русофобским выхлопом"
Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "русофобским выхлопом" - РИА Новости, 21.06.2021
Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "русофобским выхлопом"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал продление Евросоюзом санкций в отношении полуострова "русофобским выхлопом", на который крымчане давно не обращают внимания. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:16
2021-06-21T15:16
россия
санкции
сергей аксенов (политик)
евросоюз
республика крым
севастополь
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал продление Евросоюзом санкций в отношении полуострова "русофобским выхлопом", на который крымчане давно не обращают внимания.Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года."Ожидаемое решение. На развитии Крыма это никак не отразится, крымчане давно не обращают внимания на подобные русофобские выхлопы. У нас есть более важные задачи", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, отмена санкций могла бы стать шагом к признанию демократического выбора крымчан, но для этого нужна смелость и политическая мудрость, которых "у европейских лидеров, к сожалению, нет". "Демократия - это не про них", - добавил глава республики.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210621/zakharova-1737888573.html
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россия, санкции, сергей аксенов (политик), евросоюз, республика крым, севастополь, украина, в мире
Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "русофобским выхлопом"
15:16 21.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым

Глава Крыма назвал продление Евросоюзом санкций в отношении полуострова "русофобским выхлопом"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал продление Евросоюзом санкций в отношении полуострова "русофобским выхлопом", на который крымчане давно не обращают внимания.
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года.
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"Ожидаемое решение. На развитии Крыма это никак не отразится, крымчане давно не обращают внимания на подобные русофобские выхлопы. У нас есть более важные задачи", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, отмена санкций могла бы стать шагом к признанию демократического выбора крымчан, но для этого нужна смелость и политическая мудрость, которых "у европейских лидеров, к сожалению, нет". "Демократия - это не про них", - добавил глава республики.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияСанкцииСергей Аксенов (политик)ЕвросоюзРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
 
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