Аксенов назвал продление санкций ЕС против Крыма "русофобским выхлопом"
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Крыма назвал продление Евросоюзом санкций в отношении полуострова "русофобским выхлопом"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал продление Евросоюзом санкций в отношении полуострова "русофобским выхлопом", на который крымчане давно не обращают внимания.
Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад - до 23 июня 2021 года.
"Ожидаемое решение. На развитии Крыма это никак не отразится, крымчане давно не обращают внимания на подобные русофобские выхлопы. У нас есть более важные задачи", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, отмена санкций могла бы стать шагом к признанию демократического выбора крымчан, но для этого нужна смелость и политическая мудрость, которых "у европейских лидеров, к сожалению, нет". "Демократия - это не про них", - добавил глава республики.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".