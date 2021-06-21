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В Крыму приостановили работу пляжей, пострадавших от наводнения
В Крыму приостановили работу пляжей, пострадавших от наводнения - РИА Новости, 21.06.2021
В Крыму приостановили работу пляжей, пострадавших от наводнения
Эксперты центрального аппарата Роспотребнадзора направлены в Крым из-за минувшего потопа, усилен контроль за обеспечением населения водой, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:09
2021-06-21T14:34
подтопления в крыму
россия
республика крым
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Эксперты центрального аппарата Роспотребнадзора направлены в Крым из-за минувшего потопа, усилен контроль за обеспечением населения водой, сообщается на сайте ведомства."В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков... в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя службы", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Контролируются условия проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа.Кроме того, Роспотребнадзор предписал приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от наводнения в Крыму территориях."С целью профилактики острых кишечных инфекций организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней. Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний", - подчеркивается в ведомстве.Отмечается, что Роспотребнадзор региона организовал работу "горячей линии" для населения по вопросам качества питьевой воды, несвоевременного ее подвоза, проведения дезинфекции домов, выгребных ям и колодцев."По состоянию на 8:00 21.06.2021 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено. Ситуация остается на строгом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавляется в сообщении
https://ria.ru/20210621/navodnenie-1737883002.html
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россия
республика крым
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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения
Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа.
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подтопления в крыму, россия, республика крым, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Крыму приостановили работу пляжей, пострадавших от наводнения
13:09 21.06.2021 (обновлено: 14:34 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей, пострадавших от наводнения в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Эксперты центрального аппарата Роспотребнадзора направлены в Крым из-за минувшего потопа, усилен контроль за обеспечением населения водой, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков... в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя службы", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. Контролируются условия проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Усилен контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа.
Кроме того, Роспотребнадзор предписал приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших от наводнения в Крыму территориях.
"С целью профилактики острых кишечных инфекций организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне среди населения организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней. Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний", - подчеркивается в ведомстве.
Отмечается, что Роспотребнадзор региона организовал работу "горячей линии" для населения по вопросам качества питьевой воды, несвоевременного ее подвоза, проведения дезинфекции домов, выгребных ям и колодцев.
"По состоянию на 8:00 21.06.2021 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено. Ситуация остается на строгом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавляется в сообщении
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Подтопления в КрымуРоссияРеспублика КрымОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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