https://ria.ru/20210621/krym-1737889808.html

Минобороны усилило группировку для помощи жителям Крыма после наводнения

Минобороны усилило группировку для помощи жителям Крыма после наводнения - РИА Новости, 21.06.2021

Минобороны усилило группировку для помощи жителям Крыма после наводнения

Министерство обороны по поручению президента РФ Владимира Путина усиливает группировку для помощи жителям Крыма, пострадавшим от наводнения, сообщили... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:05

2021-06-21T13:05

2021-06-21T13:19

керчь

владимир путин

кировский район

подтопления в крыму

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Министерство обороны по поручению президента РФ Владимира Путина усиливает группировку для помощи жителям Крыма, пострадавшим от наводнения, сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве."По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - сказали в Минобороны.Сейчас для помощи населению полуострова от Минобороны задействованы около 21 тысяч человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы идут в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.Ранее от военного ведомства было задействовано 1,5 тысячи человек, таким образом Минобороны увеличило группировку для помощи Крыму в 14 раз.В составе мобильных отрядов Минобороны задействована инженерная техника для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автоцистерны для подвоза питьевой воды, большегрузные автомобили для перевозки вещей жителей, стройматериалов и товаров первой необходимости. По запросу местных администраций развернуты полевые кухни."Военнослужащие осуществляют подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений, осуществляют сбор и вывоз намытого грунта, эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, перевозке личных вещей жителей", - отметили в Минобороны.Мощный циклон обрушился на Крым в минувший четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В ряде районов объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210620/krym-1737770927.html

керчь

кировский район

россия

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Буйство стихии в Крыму: ялтинцы разбирают последствия наводнения Ялтинцы разбирают завалы после наводнения. Проливные дожди обрушились на побережье Крыма в ночь на 18 июня. За сутки выпала трехмесячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Более 70 домов оказались затоплены, свыше 300 человек были эвакуированы. Сейчас вода спала, горожане восстанавливают город после потопа. 2021-06-21T13:05 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, владимир путин, кировский район, подтопления в крыму, россия, происшествия