https://ria.ru/20210621/krym-1737869870.html

В Крыму прокомментировали продление санкций ЕС

В Крыму прокомментировали продление санкций ЕС - РИА Новости, 21.06.2021

В Крыму прокомментировали продление санкций ЕС

Продление санкций ЕС по Крыму ожидаемо, никакого непоправимого ущерба полуострову это не нанесет, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:36

2021-06-21T11:36

2021-06-21T12:09

россия

владимир бобков

евросоюз

севастополь

украина

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Продление санкций ЕС по Крыму ожидаемо, никакого непоправимого ущерба полуострову это не нанесет, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции "за незаконную аннексию Крыма и Севастополя", говорится в распространенном заявлении ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года."Мы не питали себя иллюзиями, что здравый смысл вернется в международные отношения. Эти санкционные действия ожидаемы. Крым привык к санкционному давлению. Санкции, конечно же, отражаются на инфраструктурных проектах, делают их менее простыми в реализации, когда речь идет, к примеру, о поставках иностранного оборудования, но никакого непоправимого ущерба они не наносят", - Бобков.По его словам, Крым развивается, несмотря на какие санкции, а к крымским курортам растет интерес иностранных туристов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/krym-1737868155.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

россия

севастополь

украина

республика крым

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россия, владимир бобков, евросоюз, севастополь, украина, в мире, республика крым