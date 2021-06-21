https://ria.ru/20210621/krushenie-1737991721.html

В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека

В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2021

В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека

Одномоторный самолет разбился в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса, погибли два человека, сообщает греческое общественное... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T23:27

2021-06-21T23:27

2021-06-21T23:27

пелопоннес (область)

происшествия

в мире

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АФИНЫ, 21 июн – РИА Новости. Одномоторный самолет разбился в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса, погибли два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло около 11 часов утра в понедельник. Сообщается, что небольшой одномоторный самолет вылетел из аэропорта Мессолонги и выполнял учебный полет.Самолет сразу после крушения загорелся.По данным телевидения, на борту находились два человека - пилот самолета и пассажир, которые были обнаружены погибшими.Самолет разбился во дворе жилого дома, жители дома не пострадали. -0-

https://ria.ru/20210612/samolet-1736803791.html

пелопоннес (область)

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2021

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пелопоннес (область), происшествия, в мире