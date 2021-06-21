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В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека
В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2021
В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека
Одномоторный самолет разбился в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса, погибли два человека, сообщает греческое общественное... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T23:27
2021-06-21T23:27
2021-06-21T23:27
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АФИНЫ, 21 июн – РИА Новости. Одномоторный самолет разбился в муниципалитете Пиргос в регионе Илиа на северо-западе Пелопоннеса, погибли два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.ЧП произошло около 11 часов утра в понедельник. Сообщается, что небольшой одномоторный самолет вылетел из аэропорта Мессолонги и выполнял учебный полет.Самолет сразу после крушения загорелся.По данным телевидения, на борту находились два человека - пилот самолета и пассажир, которые были обнаружены погибшими.Самолет разбился во дворе жилого дома, жители дома не пострадали. -0-
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пелопоннес (область), происшествия, в мире
В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека
В Греции при крушении одномоторного самолета погибли два человека