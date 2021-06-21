https://ria.ru/20210621/krov-1737874948.html

Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови

Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови - РИА Новости, 21.06.2021

Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:03

2021-06-21T12:03

2021-06-21T15:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

бирмингемский университет

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в Biophysical Journal.Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток. Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.Ранее ученые из Бирмингемского университета выяснили, что COVID-19 порой приводит к развитию синдрома Гийена — Барре. По данным исследователей, антитела, которые вырабатываются после инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца и кожи.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бирмингемский университет, в мире