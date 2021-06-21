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https://ria.ru/20210621/krov-1737874948.html
Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови
Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови - РИА Новости, 21.06.2021
Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови
Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:03
2021-06-21T15:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
бирмингемский университет
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в Biophysical Journal.Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток. Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.Ранее ученые из Бирмингемского университета выяснили, что COVID-19 порой приводит к развитию синдрома Гийена — Барре. По данным исследователей, антитела, которые вырабатываются после инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца и кожи.
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коронавирус covid-19, бирмингемский университет, в мире
Ученые выявили способность COVID-19 изменять клетки крови
12:03 21.06.2021 (обновлено: 15:30 21.06.2021)
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Depositphotos / viz-arch

Ученые из Германии обнаружили измененные клетки крови у больных COVID-19

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность коронавирусной инфекции влиять на клетки крови. Исследование опубликовано в Biophysical Journal.
Специалисты изучили более четырех миллионов клеток крови от 17 пациентов с острым COVID-19, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человек (они послужили контрольной группой). Как показали результаты, коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец, а также приводит к деформации некоторых клеток.
Часть указанных изменений наблюдалась у пациентов спустя семь месяцев после госпитализации. Ученые пришли к выводу, что это одно из долгосрочных последствий инфекции, которое к тому же объясняет повышенный риск окклюзии сосудов и эмболии легких при COVID-19, а с другой стороны, дефицит кислорода в клетках.
Ранее ученые из Бирмингемского университета выяснили, что COVID-19 порой приводит к развитию синдрома Гийена — Барре. По данным исследователей, антитела, которые вырабатываются после инфекции, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоиммунные болезни сердца и кожи.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Бирмингемский университетВ мире
 
 
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