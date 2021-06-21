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Наука
https://ria.ru/20210621/krikalev-1737916461.html
Крикалева оставили исполнительным директором по пилотируемым программам
Крикалева оставили исполнительным директором по пилотируемым программам - РИА Новости, 21.06.2021
Крикалева оставили исполнительным директором по пилотируемым программам
"Роскосмос" решил оставить космонавта Сергея Крикалева исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:12
2021-06-21T15:18
россия
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
ссср
наука
сергей крикалев
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Роскосмос" решил оставить космонавта Сергея Крикалева исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.В июне Крикалева, который пять лет был исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", назначили советником гендиректора "Роскосмоса". Позже глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что Крикалёв может возглавить организацию по эксплуатации Международной космической станции."Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос". Такое решение принято после его встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Олеговичем Рогозиным с учетом опыта и компетенций Крикалева", - сказал представитель госкорпорации.Крикалев является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР. Совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию "Мир" и Международную космическую станцию суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет с 2005 года) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.В 2009-2014 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов. В марте 2016 года стал исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса".
https://ria.ru/20181119/1533053883.html
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россия, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин, ссср, сергей крикалев, космос - риа наука, роскосмос
Крикалева оставили исполнительным директором по пилотируемым программам
15:12 21.06.2021 (обновлено: 15:18 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСергей Крикалев
Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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"Роскосмос" решил оставить Крикалева исполнительным директором по пилотируемым космическим программам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Роскосмос" решил оставить космонавта Сергея Крикалева исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
В июне Крикалева, который пять лет был исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", назначили советником гендиректора "Роскосмоса". Позже глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что Крикалёв может возглавить организацию по эксплуатации Международной космической станции.
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"Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос". Такое решение принято после его встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Олеговичем Рогозиным с учетом опыта и компетенций Крикалева", - сказал представитель госкорпорации.
Крикалев является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР. Совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию "Мир" и Международную космическую станцию суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет с 2005 года) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа.
В 2009-2014 годах был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов. В марте 2016 года стал исполнительным директором по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса".
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НаукаРоссияЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий РогозинСССРСергей КрикалевКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
 
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