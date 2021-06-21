https://ria.ru/20210621/kreml-1737883490.html

В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19

В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19

Разговор о бесплатном тестировании в России на антитела к коронавирусу пока не идет, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента страны Дмитрий РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:38

2021-06-21T12:38

2021-06-21T15:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733797_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_85e1dc684039e6fa9511f37632043a3b.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разговор о бесплатном тестировании в России на антитела к коронавирусу пока не идет, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.По его словам, ревакцинация граждан является неизбежной."Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20210618/sputnikv-1737555476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия, общество