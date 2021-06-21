https://ria.ru/20210621/kreml-1737883490.html
В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19
В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19
Разговор о бесплатном тестировании в России на антитела к коронавирусу пока не идет, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента страны Дмитрий РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:38
2021-06-21T12:38
2021-06-21T15:21
распространение коронавируса
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здоровье - общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разговор о бесплатном тестировании в России на антитела к коронавирусу пока не идет, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.По его словам, ревакцинация граждан является неизбежной."Вы знаете, что персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее ревакцинация является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация для тех, кто хочет обезопасить себя, родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, россия, общество
В Кремле оценили идею бесплатного тестирования на антитела к COVID-19
12:38 21.06.2021 (обновлено: 15:21 21.06.2021)
Песков заявил, что разговор о бесплатном тестировании на антитела к COVID-19 пока не идет