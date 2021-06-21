https://ria.ru/20210621/kredit-1737949964.html

Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег

Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег - РИА Новости, 21.06.2021

Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег

Самая лучшая инвестиция для тех, у кого есть непогашенный кредитный долг, — это его закрыть. Если у россиянина есть какие-то средства на погашение таких... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:01

2021-06-21T18:01

2021-06-21T18:11

егор клопенко

klopenko group

россия

ипотека

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самая лучшая инвестиция для тех, у кого есть непогашенный кредитный долг, — это его закрыть. Если у россиянина есть какие-то средства на погашение таких кредитов, обязательно нужно их использовать. Если денег на оплату кредита нет, то есть несколько шагов, которые стоит предпринять, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, одно из возможных решений — реструктуризация кредита. Для этого нужно обратиться в свой банк, письменно изложить ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит по удобной формуле. К примеру, попросить банк сделать паузу в платежах на два месяца, а дальше снизить сумму платежа по кредиту и увеличить срок кредита.Клопенко советует сделать это обязательно в письменном виде, в двух копиях. Если банк отказывает в реструктуризации, можно обратиться в суд. Есть еще один способ — обратиться к своему работодателю с просьбой авансировать выплату зарплаты на сумму кредита или очередной платеж.

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kredit-1604347320.html

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егор клопенко, klopenko group, россия, ипотека, экономика