Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/kredit-1737949964.html
Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег
Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег - РИА Новости, 21.06.2021
Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег
Самая лучшая инвестиция для тех, у кого есть непогашенный кредитный долг, — это его закрыть. Если у россиянина есть какие-то средства на погашение таких... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:01
2021-06-21T18:11
егор клопенко
klopenko group
россия
ипотека
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e3a8b54f44bf3ed8ed8ff56d46d345.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самая лучшая инвестиция для тех, у кого есть непогашенный кредитный долг, — это его закрыть. Если у россиянина есть какие-то средства на погашение таких кредитов, обязательно нужно их использовать. Если денег на оплату кредита нет, то есть несколько шагов, которые стоит предпринять, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.По его словам, одно из возможных решений — реструктуризация кредита. Для этого нужно обратиться в свой банк, письменно изложить ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит по удобной формуле. К примеру, попросить банк сделать паузу в платежах на два месяца, а дальше снизить сумму платежа по кредиту и увеличить срок кредита.Клопенко советует сделать это обязательно в письменном виде, в двух копиях. Если банк отказывает в реструктуризации, можно обратиться в суд. Есть еще один способ — обратиться к своему работодателю с просьбой авансировать выплату зарплаты на сумму кредита или очередной платеж.
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/kredit-1604347320.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734940836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca6439ce2a236c0f6a7e9fd325314f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
егор клопенко, klopenko group, россия, ипотека, экономика
Финансист рассказал, как закрыть кредит, если нет денег
18:01 21.06.2021 (обновлено: 18:11 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Финансист рассказал, как погасить кредит, если нет денег

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Самая лучшая инвестиция для тех, у кого есть непогашенный кредитный долг, — это его закрыть. Если у россиянина есть какие-то средства на погашение таких кредитов, обязательно нужно их использовать. Если денег на оплату кредита нет, то есть несколько шагов, которые стоит предпринять, рассказал агентству "Прайм" создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
По его словам, одно из возможных решений — реструктуризация кредита. Для этого нужно обратиться в свой банк, письменно изложить ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит по удобной формуле. К примеру, попросить банк сделать паузу в платежах на два месяца, а дальше снизить сумму платежа по кредиту и увеличить срок кредита.
Клопенко советует сделать это обязательно в письменном виде, в двух копиях. Если банк отказывает в реструктуризации, можно обратиться в суд.
Есть еще один способ — обратиться к своему работодателю с просьбой авансировать выплату зарплаты на сумму кредита или очередной платеж.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 04:00Сказано в эфире
Россиянам посоветовали три варианта действий при непосильном кредите
 
Егор КлопенкоKlopenko GroupРоссияИпотекаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший коронавирусом врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния