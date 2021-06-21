https://ria.ru/20210621/kovivak-1737922362.html

В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"

В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак" - РИА Новости, 21.06.2021

В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"

На этой неделе в Подмосковье ожидается поставка в 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак", в целом её намного меньше, чем "Спутник V", сообщила министр здравоохранения РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:36

2021-06-21T15:36

2021-06-21T16:09

вакцина "ковивак"

светлана стригункова

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На этой неделе в Подмосковье ожидается поставка в 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак", в целом её намного меньше, чем "Спутник V", сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова."Дополнительно будет поставка "Ковивак", 4,5 тысячи на этой неделе, хочу обратить внимание сразу, что поставки, они еженедельные… 2-3 раза в неделю вакцины мы получаем. Но "Ковивак", ещё раз, чтобы все понимали: действительно, его объемы гораздо меньше чем "Спутник V". Вакцина эта есть, но она в маленьком количестве пока", - сказала Стригункова.Министр отметила, что на этой неделе ожидается поставка порядка 263 тысяч доз вакцины "Спутник V".

https://ria.ru/20210621/ogranicheniya-1737919440.html

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