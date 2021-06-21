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В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"
В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак" - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"
На этой неделе в Подмосковье ожидается поставка в 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак", в целом её намного меньше, чем "Спутник V", сообщила министр здравоохранения РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:36
2021-06-21T15:36
2021-06-21T16:09
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. На этой неделе в Подмосковье ожидается поставка в 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак", в целом её намного меньше, чем "Спутник V", сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова."Дополнительно будет поставка "Ковивак", 4,5 тысячи на этой неделе, хочу обратить внимание сразу, что поставки, они еженедельные… 2-3 раза в неделю вакцины мы получаем. Но "Ковивак", ещё раз, чтобы все понимали: действительно, его объемы гораздо меньше чем "Спутник V". Вакцина эта есть, но она в маленьком количестве пока", - сказала Стригункова.Министр отметила, что на этой неделе ожидается поставка порядка 263 тысяч доз вакцины "Спутник V".
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В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"
15:36 21.06.2021 (обновлено: 16:09 21.06.2021)
В Подмосковье поставят 4,5 тысячи доз вакцины "Ковивак"