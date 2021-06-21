Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737984003.html
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира - РИА Новости, 21.06.2021
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира
Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:01
2021-06-21T22:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_d42acd24a22851456884bdb7715056b7.jpg
ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", - сказала она на брифинге в понедельник.По словам представителя ВОЗ, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737978914.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584240064_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_f6c037128cba93fee6c94febd5d23335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира
22:01 21.06.2021 (обновлено: 22:13 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"

ВОЗ: индийский штамм коронавируса зафиксировали более чем в 90 странах мира

Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", - сказала она на брифинге в понедельник.
По словам представителя ВОЗ, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 21:25В мире
В ВОЗ высказались о вакцинах и "индийском" штамме коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший коронавирусом врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:02Антонов: сейчас вырабатывается уравнение безопасности России и США
05:59Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Лента новостейМолния