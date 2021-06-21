https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737984003.html

Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира

Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира - РИА Новости, 21.06.2021

Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира

Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T22:01

2021-06-21T22:01

2021-06-21T22:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

в мире

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ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", - сказала она на брифинге в понедельник.По словам представителя ВОЗ, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737978914.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире