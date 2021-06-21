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Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира - РИА Новости, 21.06.2021
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира
Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:01
2021-06-21T22:01
2021-06-21T22:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "дельта", он вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за повышенной передаваемости, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", - сказала она на брифинге в понедельник.По словам представителя ВОЗ, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737978914.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире
Индийский штамм зафиксировали более чем в 90 странах мира
22:01 21.06.2021 (обновлено: 22:13 21.06.2021)
ВОЗ: индийский штамм коронавируса зафиксировали более чем в 90 странах мира