https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737971479.html

СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо

СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо - РИА Новости, 21.06.2021

СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо

Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавируса размышлял об отправке заразившихся за границей американцев на военно-морскую базу Гуантанамо... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T20:28

2021-06-21T20:28

2021-06-21T20:28

обсе

гуантанамо (город)

дональд трамп

барак обама

куба

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736573499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1b65cefc0549eb5166048606404a6b4.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавируса размышлял об отправке заразившихся за границей американцев на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе, где расположена и тюрьма для террористов, пишет газета Washington Post.Согласно данным издания, в первые дни пандемии, когда официальные лица Белого дома обсуждали, нужно ли возвращать заразившихся американцев домой для лечения, Трамп предложил свой вариант, куда их можно отправить."Разве у нас нет собственного острова?... А как насчет Гуантанамо?" - спрашивал чиновников Трамп. По информации газеты, он уточнял, что США "импортируют товары" и "не станут импортировать вирус".Как отмечает газета, помощники президента были ошеломлены этой идеей, и когда Трамп поднял вопрос во второй раз, быстро отбросили ее, опасаясь негативной реакции на то, что американские туристы будут проходить карантин на той же базе, где США содержат подозреваемых в международном терроризме.Издание указывает, что статья подготовлена на основе книги журналистов издания Ясмины Абуталеб и Дамиана Палетты "Кошмарный сценарий: реакция администрации Трампа на пандемию, которая изменила историю".Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.

https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html

https://ria.ru/20210620/koronavirus-1737763209.html

гуантанамо (город)

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, гуантанамо (город), дональд трамп, барак обама, куба, оон, сша, в мире