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СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо
СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо - РИА Новости, 21.06.2021
СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо
Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавируса размышлял об отправке заразившихся за границей американцев на военно-морскую базу Гуантанамо... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T20:28
2021-06-21T20:28
обсе
гуантанамо (город)
дональд трамп
барак обама
куба
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавируса размышлял об отправке заразившихся за границей американцев на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе, где расположена и тюрьма для террористов, пишет газета Washington Post.Согласно данным издания, в первые дни пандемии, когда официальные лица Белого дома обсуждали, нужно ли возвращать заразившихся американцев домой для лечения, Трамп предложил свой вариант, куда их можно отправить."Разве у нас нет собственного острова?... А как насчет Гуантанамо?" - спрашивал чиновников Трамп. По информации газеты, он уточнял, что США "импортируют товары" и "не станут импортировать вирус".Как отмечает газета, помощники президента были ошеломлены этой идеей, и когда Трамп поднял вопрос во второй раз, быстро отбросили ее, опасаясь негативной реакции на то, что американские туристы будут проходить карантин на той же базе, где США содержат подозреваемых в международном терроризме.Издание указывает, что статья подготовлена на основе книги журналистов издания Ясмины Абуталеб и Дамиана Палетты "Кошмарный сценарий: реакция администрации Трампа на пандемию, которая изменила историю".Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
https://ria.ru/20210619/tramp-1737729017.html
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гуантанамо (город)
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обсе, гуантанамо (город), дональд трамп, барак обама, куба, оон, сша, в мире
СМИ: Трамп хотел послать заразившихся за рубежом американцев в Гуантанамо
20:28 21.06.2021
 
© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Chris Seward

Washington Post: Трамп хотел послать заразившихся COVID-19 за рубежом американцев в Гуантанамо

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в начале пандемии коронавируса размышлял об отправке заразившихся за границей американцев на военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе, где расположена и тюрьма для террористов, пишет газета Washington Post.
Согласно данным издания, в первые дни пандемии, когда официальные лица Белого дома обсуждали, нужно ли возвращать заразившихся американцев домой для лечения, Трамп предложил свой вариант, куда их можно отправить.
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 20:57
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"Разве у нас нет собственного острова?... А как насчет Гуантанамо?" - спрашивал чиновников Трамп. По информации газеты, он уточнял, что США "импортируют товары" и "не станут импортировать вирус".
Как отмечает газета, помощники президента были ошеломлены этой идеей, и когда Трамп поднял вопрос во второй раз, быстро отбросили ее, опасаясь негативной реакции на то, что американские туристы будут проходить карантин на той же базе, где США содержат подозреваемых в международном терроризме.
Издание указывает, что статья подготовлена на основе книги журналистов издания Ясмины Абуталеб и Дамиана Палетты "Кошмарный сценарий: реакция администрации Трампа на пандемию, которая изменила историю".
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН, призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются. Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
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ОБСЕГуантанамо (город)Дональд ТрампБарак ОбамаКубаООНСШАВ мире
 
 
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