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В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире
В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире - РИА Новости, 21.06.2021
В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире
Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд, заявил в понедельник... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T18:34
2021-06-21T18:34
2021-06-21T18:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 сокращается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким во всем мире", - сказал глава ВОЗ на брифинге.Он добавил, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей. "Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых нам известно", - добавил гендиректор организации.
РИА Новости
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире
Глава ВОЗ заявил, что число случаев COVID-19 в мире сокращается восьмую неделю подряд