https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737955508.html

В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире

В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире - РИА Новости, 21.06.2021

В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире

Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд, заявил в понедельник... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:34

2021-06-21T18:34

2021-06-21T18:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

коронавирусы

здоровье - общество

воз

в мире

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ЦЮРИХ, 21 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд, заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 сокращается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким во всем мире", - сказал глава ВОЗ на брифинге.Он добавил, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей. "Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых нам известно", - добавил гендиректор организации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире