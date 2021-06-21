https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737884038.html

Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России

Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 21.06.2021

Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:40

2021-06-21T12:40

2021-06-21T14:03

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.На лечении или под наблюдением медиков находятся 465 тысяч пациентов, добавил он.За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.Самая сложная обстановка в Москве. Столичные власти ввели различные ограничения, на некоторых предприятиях стартовала обязательная вакцинация.Ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты во многом связывают с низкими темпами иммунизации населения.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия