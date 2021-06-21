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Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 21.06.2021
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России
Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:40
2021-06-21T14:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.На лечении или под наблюдением медиков находятся 465 тысяч пациентов, добавил он.За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.Самая сложная обстановка в Москве. Столичные власти ввели различные ограничения, на некоторых предприятиях стартовала обязательная вакцинация.Ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты во многом связывают с низкими темпами иммунизации населения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России
12:40 21.06.2021 (обновлено: 14:03 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов", — сказал он на совещании в медицинском центре имени Бурденко.
На лечении или под наблюдением медиков находятся 465 тысяч пациентов, добавил он.
За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.
Самая сложная обстановка в Москве. Столичные власти ввели различные ограничения, на некоторых предприятиях стартовала обязательная вакцинация.
Ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты во многом связывают с низкими темпами иммунизации населения.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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