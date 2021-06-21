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Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 21.06.2021
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России
Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:40
2021-06-21T12:40
2021-06-21T14:03
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.На лечении или под наблюдением медиков находятся 465 тысяч пациентов, добавил он.За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.Самая сложная обстановка в Москве. Столичные власти ввели различные ограничения, на некоторых предприятиях стартовала обязательная вакцинация.Ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты во многом связывают с низкими темпами иммунизации населения.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, россия
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в России
12:40 21.06.2021 (обновлено: 14:03 21.06.2021)
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о приросте заболеваемости COVID-19 в 65 регионах
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости
. Заболеваемость COVID-19 увеличивается в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов", — сказал он на совещании в медицинском центре имени Бурденко.
На лечении или под наблюдением медиков находятся 465 тысяч пациентов, добавил он.
За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев COVID-19, умерли 440 человек, выписались 8631. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 334 204.
Самая сложная обстановка в Москве. Столичные власти ввели различные ограничения, на некоторых предприятиях стартовала обязательная вакцинация.
Ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты во многом связывают с низкими темпами иммунизации населения.