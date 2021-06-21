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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737882035.html
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:33
2021-06-21T12:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, президент на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту", - сообщил Песков.По его словам, президент достаточно придирчив в плане того, чтобы это была действительно квалифицированная, научная информация."Поэтому он использует различные источники, но с опорой на ученых. Здесь, в данном случае, не важна позиция президента по ревакцинации, важно, что говорят производители и изобретатели вакцин и медики", - добавил Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
12:33 21.06.2021 (обновлено: 12:58 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители павильона "Здоровая Москва" в парке "Сокольники" ожидают вакцинации от COVID-19
Посетители павильона Здоровая Москва в парке Сокольники ожидают вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту", - сообщил Песков.
По его словам, президент достаточно придирчив в плане того, чтобы это была действительно квалифицированная, научная информация.
"Поэтому он использует различные источники, но с опорой на ученых. Здесь, в данном случае, не важна позиция президента по ревакцинации, важно, что говорят производители и изобретатели вакцин и медики", - добавил Песков.
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