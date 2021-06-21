https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737882035.html

В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу

В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021

В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу

Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:33

2021-06-21T12:33

2021-06-21T12:58

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, президент на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту", - сообщил Песков.По его словам, президент достаточно придирчив в плане того, чтобы это была действительно квалифицированная, научная информация."Поэтому он использует различные источники, но с опорой на ученых. Здесь, в данном случае, не важна позиция президента по ревакцинации, важно, что говорят производители и изобретатели вакцин и медики", - добавил Песков.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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