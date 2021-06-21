https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737882035.html
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу - РИА Новости, 21.06.2021
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:33
2021-06-21T12:33
2021-06-21T12:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737791616_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_05293570ecf3aec7efcfaef987e74e38.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Безусловно, президент на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту", - сообщил Песков.По его словам, президент достаточно придирчив в плане того, чтобы это была действительно квалифицированная, научная информация."Поэтому он использует различные источники, но с опорой на ученых. Здесь, в данном случае, не важна позиция президента по ревакцинации, важно, что говорят производители и изобретатели вакцин и медики", - добавил Песков.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737791616_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_169ffd2740594fa2f09b1420e9f492d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
12:33 21.06.2021 (обновлено: 12:58 21.06.2021)
В Кремле рассказали, как Путина информируют о данных по коронавирусу
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
постоянно получает доклады из оперативного штаба правительства и от глав регионов о том, как развивается ситуация с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Безусловно, президент на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации, конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту", - сообщил Песков.
По его словам, президент достаточно придирчив в плане того, чтобы это была действительно квалифицированная, научная информация.
"Поэтому он использует различные источники, но с опорой на ученых. Здесь, в данном случае, не важна позиция президента по ревакцинации, важно, что говорят производители и изобретатели вакцин и медики", - добавил Песков.