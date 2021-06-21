Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве
11:58 21.06.2021 (обновлено: 13:49 21.06.2021)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМолодые люди на аллее в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Власти не отметили улучшений в ситуации с коронавирусом в Москве
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичные власти не видят положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", — сказала она.
По данным оперштаба, за сутки в Москве 7584 новых случая COVID-19. Госпитализированы 1656 человек, скончались 79 пациентов.
Днем ранее фиксировали 8305 заразившихся, а до этого — максимум за время пандемии — 9120.
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В городе до 29 июня действуют ограничения: закрыты детские площадки и игровые комнаты, фудкорты, зоопарки. Рестораны, бары, клубы и дискотеки не могут обслуживать посетителей ночью, закрыты фан-зоны (для просмотра Евро-2020) и танцполы, потенциально возможную аудиторию массовых мероприятий ограничили тысячей человек.
Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны получить два компонента вакцины.
Также городское руководство считает жизненно необходимым проводить ревакцинацию.