https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737874341.html

Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве

Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве - РИА Новости, 21.06.2021

Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве

Столичные власти не видят положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:58

2021-06-21T11:58

2021-06-21T13:49

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичные власти не видят положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", — сказала она.По данным оперштаба, за сутки в Москве 7584 новых случая COVID-19. Госпитализированы 1656 человек, скончались 79 пациентов. Днем ранее фиксировали 8305 заразившихся, а до этого — максимум за время пандемии — 9120.В городе до 29 июня действуют ограничения: закрыты детские площадки и игровые комнаты, фудкорты, зоопарки. Рестораны, бары, клубы и дискотеки не могут обслуживать посетителей ночью, закрыты фан-зоны (для просмотра Евро-2020) и танцполы, потенциально возможную аудиторию массовых мероприятий ограничили тысячей человек.Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны получить два компонента вакцины.Также городское руководство считает жизненно необходимым проводить ревакцинацию.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835826.html

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