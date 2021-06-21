Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737874341.html
Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве
Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве - РИА Новости, 21.06.2021
Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве
Столичные власти не видят положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:58
2021-06-21T13:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737875420_0:57:3113:1808_1920x0_80_0_0_18ba9ceed4c34d7c214d9ce920a3af5f.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичные власти не видят положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова."К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", — сказала она.По данным оперштаба, за сутки в Москве 7584 новых случая COVID-19. Госпитализированы 1656 человек, скончались 79 пациентов. Днем ранее фиксировали 8305 заразившихся, а до этого — максимум за время пандемии — 9120.В городе до 29 июня действуют ограничения: закрыты детские площадки и игровые комнаты, фудкорты, зоопарки. Рестораны, бары, клубы и дискотеки не могут обслуживать посетителей ночью, закрыты фан-зоны (для просмотра Евро-2020) и танцполы, потенциально возможную аудиторию массовых мероприятий ограничили тысячей человек.Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны получить два компонента вакцины.Также городское руководство считает жизненно необходимым проводить ревакцинацию.
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737835826.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737875420_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_83e5b1108ac144c169f7caef90c3408a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Власти оценили ситуацию по коронавирусу в Москве
11:58 21.06.2021 (обновлено: 13:49 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМолодые люди на аллее в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Молодые люди на аллее в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Власти не отметили улучшений в ситуации с коронавирусом в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Столичные власти не видят положительной динамики в ситуации с коронавирусом, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", — сказала она.
По данным оперштаба, за сутки в Москве 7584 новых случая COVID-19. Госпитализированы 1656 человек, скончались 79 пациентов.
Днем ранее фиксировали 8305 заразившихся, а до этого — максимум за время пандемии — 9120.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
В городе до 29 июня действуют ограничения: закрыты детские площадки и игровые комнаты, фудкорты, зоопарки. Рестораны, бары, клубы и дискотеки не могут обслуживать посетителей ночью, закрыты фан-зоны (для просмотра Евро-2020) и танцполы, потенциально возможную аудиторию массовых мероприятий ограничили тысячей человек.
Помимо этого, глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. До середины августа в таких организациях не менее 60 процентов сотрудников должны получить два компонента вакцины.
Также городское руководство считает жизненно необходимым проводить ревакцинацию.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
04:37Распространение коронавируса
Эксперт рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
Лента новостейМолния