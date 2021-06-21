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В России за сутки выписали 8361 пациента после COVID-19

В России за сутки выписали 8361 пациента после COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В России за сутки выписали 8361 пациента после COVID-19

За сутки в РФ выписан 8 361 человек после COVID-19, за все время - 4 878 333, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:20

2021-06-21T11:20

2021-06-21T11:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 8 361 человек после COVID-19, за все время - 4 878 333, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 361 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 878 333", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3 098 человек, в Подмосковье - 997, Санкт-Петербурге - 425.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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