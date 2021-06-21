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В Москве выявили 7584 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 7584 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.06.2021
В Москве выявили 7584 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее среди субъектов РФ число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве (7584), Подмосковье (1811) и Санкт-Петербурге (1046), сообщили... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:17
2021-06-21T11:17
2021-06-21T11:17
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Наибольшее среди субъектов РФ число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве (7584), Подмосковье (1811) и Санкт-Петербурге (1046), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7584, 2. Московская область - 1811, 3. Санкт-Петербург - 1046", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки отмечено в Магаданской области и Ненецком автономном округе - по пять, в Еврейской автономной области - восемь.
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РИА Новости
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В Москве выявили 7584 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 7584 новых случая заражения коронавирусом