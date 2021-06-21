https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737864807.html
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 17 378 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:17
2021-06-21T11:17
2021-06-21T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 378 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Зафиксированы 440 летальных исходов, из больниц выписали 8631 пациента.Накануне заболели 17 611 человек. Темп прироста сократился на 0,01% — до 0,33%.Больше всего новых заражений выявили в Москве — 7584. Днем ранее в столице фиксировали 8305, а до этого — максимум за время пандемии — 9120. В Московской области — 1811 (1638), в Санкт-Петербурге — 1046 (1019).Нет новых случаев на Чукотке. В Ненецком автономном округе и Магаданской области их по пять, в Еврейской автономной области — семь.С начала пандемии заразились 5 334 204 человека, 4 878 333 пациента выздоровели, 129 801 больной умер.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли более 177,1 миллиона человек, умерли более 3,84 миллиона.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19
11:17 21.06.2021 (обновлено: 11:54 21.06.2021)
Оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на 17 378, до 5 334 204