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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737864807.html
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 17 378 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:17
2021-06-21T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 378 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Зафиксированы 440 летальных исходов, из больниц выписали 8631 пациента.Накануне заболели 17 611 человек. Темп прироста сократился на 0,01% — до 0,33%.Больше всего новых заражений выявили в Москве — 7584. Днем ранее в столице фиксировали 8305, а до этого — максимум за время пандемии — 9120. В Московской области — 1811 (1638), в Санкт-Петербурге — 1046 (1019).Нет новых случаев на Чукотке. В Ненецком автономном округе и Магаданской области их по пять, в Еврейской автономной области — семь.С начала пандемии заразились 5 334 204 человека, 4 878 333 пациента выздоровели, 129 801 больной умер.По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли более 177,1 миллиона человек, умерли более 3,84 миллиона.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В России выявили 17 378 новых случаев COVID-19
11:17 21.06.2021 (обновлено: 11:54 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
Лечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в России выросло на 17 378, до 5 334 204

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 17 378 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Зафиксированы 440 летальных исходов, из больниц выписали 8631 пациента.
Накануне заболели 17 611 человек. Темп прироста сократился на 0,01% — до 0,33%.
Больше всего новых заражений выявили в Москве — 7584. Днем ранее в столице фиксировали 8305, а до этого — максимум за время пандемии — 9120. В Московской области — 1811 (1638), в Санкт-Петербурге — 1046 (1019).
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта 2020, 16:40Инфографика
Карта распространения нового коронавируса в России
Нет новых случаев на Чукотке. В Ненецком автономном округе и Магаданской области их по пять, в Еврейской автономной области — семь.
С начала пандемии заразились 5 334 204 человека, 4 878 333 пациента выздоровели, 129 801 больной умер.
По данным ВОЗ, в мире инфекцию перенесли более 177,1 миллиона человек, умерли более 3,84 миллиона.
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