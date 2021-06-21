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В Подмосковье выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

В Подмосковье выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В Подмосковье выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки составило 1,8 тысячи, это максимальный показатель с начала пандемии, сообщила министр... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:46

2021-06-21T10:46

2021-06-21T11:08

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки составило 1,8 тысячи, это максимальный показатель с начала пандемии, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Количество выявлений в сутки достигло 1,8 тысячи человек, это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.Также министр отметила, что за прошедшую неделю в регионе для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек. Среднесуточная госпитализация в Подмосковье составила чуть более 1 тысячи человек, увеличившись на 1% по сравнению в показателем двухнедельной давности. Возраст госпитализированных - от 20 до 29 лет.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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