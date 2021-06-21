https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737851056.html
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок - РИА Новости, 21.06.2021
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:50
2021-06-21T09:50
2021-06-21T10:11
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца текущего, года заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов."В администрации города, в подведомственных учреждениях мы тоже работаем в тесом контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой коронавирусной инфекции", - отметил Первышов в ходе совещания в мэрии в понедельник.Он подчеркнул, что "пока Роспотребнадзором и региональным штабом не вводится обязательная вакцинация", хотя это происходит в ряде регионов РФ, тем не менее в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать следующее правило."Если… будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года - будет работать за голый оклад", - заявил Первышов в ходе планёрного совещания.Сам Первышов в минувшем году попал с коронавиусом в инфекционную больницу, а позднее привился первым компонентом вакцины после того, как титры антител у него опустились, об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram.
россия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0d4e348e2b2efdfd50c60f567215470f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, краснодар, общество
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
09:50 21.06.2021 (обновлено: 10:11 21.06.2021)
Непривитых и заболевших COVID-19 сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости.
Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара
и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца текущего, года заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов.
"В администрации города, в подведомственных учреждениях мы тоже работаем в тесом контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой коронавирусной инфекции", - отметил Первышов в ходе совещания в мэрии в понедельник.
Он подчеркнул, что "пока Роспотребнадзором
и региональным штабом не вводится обязательная вакцинация", хотя это происходит в ряде регионов РФ
, тем не менее в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать следующее правило.
"Если… будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года - будет работать за голый оклад", - заявил Первышов в ходе планёрного совещания.
Сам Первышов в минувшем году попал с коронавиусом в инфекционную больницу, а позднее привился первым компонентом вакцины после того, как титры антител у него опустились, об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram.