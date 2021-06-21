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Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок

Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок - РИА Новости, 21.06.2021

Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок

Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:50

2021-06-21T09:50

2021-06-21T10:11

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца текущего, года заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов."В администрации города, в подведомственных учреждениях мы тоже работаем в тесом контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой коронавирусной инфекции", - отметил Первышов в ходе совещания в мэрии в понедельник.Он подчеркнул, что "пока Роспотребнадзором и региональным штабом не вводится обязательная вакцинация", хотя это происходит в ряде регионов РФ, тем не менее в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать следующее правило."Если… будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года - будет работать за голый оклад", - заявил Первышов в ходе планёрного совещания.Сам Первышов в минувшем году попал с коронавиусом в инфекционную больницу, а позднее привился первым компонентом вакцины после того, как титры антител у него опустились, об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram.

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