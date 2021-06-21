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Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок - РИА Новости, 21.06.2021
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:50
2021-06-21T10:11
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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца текущего, года заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов."В администрации города, в подведомственных учреждениях мы тоже работаем в тесом контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой коронавирусной инфекции", - отметил Первышов в ходе совещания в мэрии в понедельник.Он подчеркнул, что "пока Роспотребнадзором и региональным штабом не вводится обязательная вакцинация", хотя это происходит в ряде регионов РФ, тем не менее в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать следующее правило."Если… будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года - будет работать за голый оклад", - заявил Первышов в ходе планёрного совещания.Сам Первышов в минувшем году попал с коронавиусом в инфекционную больницу, а позднее привился первым компонентом вакцины после того, как титры антител у него опустились, об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, краснодар, общество
Непривитых сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок
09:50 21.06.2021 (обновлено: 10:11 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Непривитых и заболевших COVID-19 сотрудников администрации Краснодара лишат премии и надбавок

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КРАСНОДАР, 21 июн – РИА Новости. Заболевшие коронавирусом и при этом непривитые доступными вакцинами от COVID-19 сотрудники администрации Краснодара и подведомственных учреждений будут лишаться премий и надбавок до конца текущего, года заявил мэр кубанской столицы Евгений Первышов.
"В администрации города, в подведомственных учреждениях мы тоже работаем в тесом контакте с населением. И сотрудники администрации могут быть подвержены заражению коронавирусной инфекцией, а также стать ещё и переносчиками этой коронавирусной инфекции", - отметил Первышов в ходе совещания в мэрии в понедельник.
Он подчеркнул, что "пока Роспотребнадзором и региональным штабом не вводится обязательная вакцинация", хотя это происходит в ряде регионов РФ, тем не менее в краснодарской мэрии и подведомственных ей учреждениях будет действовать следующее правило.
"Если… будет выявлен факт заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, если будет установлено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавирусной инфекции доступными вакцинами, значит, данный сотрудник будет лишён любых премий, надбавок до конца этого года - будет работать за голый оклад", - заявил Первышов в ходе планёрного совещания.
Сам Первышов в минувшем году попал с коронавиусом в инфекционную больницу, а позднее привился первым компонентом вакцины после того, как титры антител у него опустились, об этом он сообщил своим подписчикам в Telegram.
 
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