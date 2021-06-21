https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737850415.html
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили - РИА Новости, 21.06.2021
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:47
2021-06-21T09:47
2021-06-21T13:59
владимир зайцев
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили. По его словам, COVID-19 может вызывать ринит, который, в свою очередь, провоцирует воспаление гайморовых пазух."Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. <...> Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", — рассказал врач в беседе с URA.RU. Он также отметил, что неприятный запах исчезает по мере того, как это отверстие очищается. При появлении подобного симптома Зайцев рекомендовал обращаться к врачу.Ранее главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева сообщила, что коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полмиозитов. При этом суставные заболевания порой возникают как после тяжелого, так и после легкого течения болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737840997.html
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владимир зайцев, коронавирус в россии, здоровье, здоровье - общество, общество
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
09:47 21.06.2021 (обновлено: 13:59 21.06.2021)
Оториноларинголог Владимир Зайцев объяснил запах гнили у переболевших COVID-19