https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737850415.html

Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили

Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили - РИА Новости, 21.06.2021

Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили

Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:47

2021-06-21T09:47

2021-06-21T13:59

владимир зайцев

коронавирус в россии

здоровье

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили. По его словам, COVID-19 может вызывать ринит, который, в свою очередь, провоцирует воспаление гайморовых пазух."Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. <...> Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", — рассказал врач в беседе с URA.RU. Он также отметил, что неприятный запах исчезает по мере того, как это отверстие очищается. При появлении подобного симптома Зайцев рекомендовал обращаться к врачу.Ранее главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева сообщила, что коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полмиозитов. При этом суставные заболевания порой возникают как после тяжелого, так и после легкого течения болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737840997.html

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владимир зайцев, коронавирус в россии, здоровье, здоровье - общество, общество