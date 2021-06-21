Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737850415.html
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили - РИА Новости, 21.06.2021
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:47
2021-06-21T13:59
владимир зайцев
коронавирус в россии
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737862957_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_47aeb8c0526d472aff770f45ad159520.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили. По его словам, COVID-19 может вызывать ринит, который, в свою очередь, провоцирует воспаление гайморовых пазух."Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. &lt;...&gt; Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", — рассказал врач в беседе с URA.RU. Он также отметил, что неприятный запах исчезает по мере того, как это отверстие очищается. При появлении подобного симптома Зайцев рекомендовал обращаться к врачу.Ранее главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева сообщила, что коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полмиозитов. При этом суставные заболевания порой возникают как после тяжелого, так и после легкого течения болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737840997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737862957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e4609c2574ecfdfb0d9efee917d83f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зайцев, коронавирус в россии, здоровье, здоровье - общество, общество
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили
09:47 21.06.2021 (обновлено: 13:59 21.06.2021)
 
CC0 / diana.grytsku / Молодая девушка
Молодая девушка - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
CC0 / diana.grytsku /

Оториноларинголог Владимир Зайцев объяснил запах гнили у переболевших COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев объяснил, почему перенесшие коронавирусную инфекцию люди ощущают запах гнили.
По его словам, COVID-19 может вызывать ринит, который, в свою очередь, провоцирует воспаление гайморовых пазух.
"Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. <...> Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", — рассказал врач в беседе с URA.RU.
Он также отметил, что неприятный запах исчезает по мере того, как это отверстие очищается. При появлении подобного симптома Зайцев рекомендовал обращаться к врачу.
Ранее главный ревматолог депздрава Москвы Алена Загребнева сообщила, что коронавирус может стать причиной артритов, волчанки и полмиозитов. При этом суставные заболевания порой возникают как после тяжелого, так и после легкого течения болезни.
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
08:07В мире
"Индийский" штамм коронавируса мутировал до версии "дельта плюс"
 
Владимир ЗайцевКоронавирус в РоссииЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у отдыхающих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
16:28Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:27Бальбек: от продления санкций ЕС в Крыму "даже кошка не пошевелилась"
16:22Вассерман будет участвовать в выборах в Госдуму самовыдвиженцем
16:22В Москве в военной академии произошел пожар
16:18Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:12На Урале покупатель напал на продавца из-за просьбы надеть маску
Лента новостейМолния