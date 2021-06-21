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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737839003.html
В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней - РИА Новости, 21.06.2021
В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
Медики в Индии за минувшие сутки выявили 53,2 тысячи заболевших коронавирусом, это наименьший прирост заболевших за 88 дней, сообщил минздрав Индии. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T07:36
2021-06-21T09:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Медики в Индии за минувшие сутки выявили 53,2 тысячи заболевших коронавирусом, это наименьший прирост заболевших за 88 дней, сообщил минздрав Индии.Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,9 миллиона, выздоровели более 28,8 миллиона, умерли более 388 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 702 тысяч человек.Как отмечают медики, почти две недели подряд число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 100 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса.Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 280 миллионов человек, или чуть больше 20% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 51 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, индия, в мире
В Индии сообщили о наименьшем приросте заболевших COVID-19 за 88 дней
07:36 21.06.2021 (обновлено: 09:09 21.06.2021)
 
© AP Photo / Channi AnandТестирование на коронавирус в Джамму, Индия
Тестирование на коронавирус в Джамму, Индия - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Channi Anand

Число случаев COVID-19 в Индии с начала пандемии превысило 29,9 миллиона

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Медики в Индии за минувшие сутки выявили 53,2 тысячи заболевших коронавирусом, это наименьший прирост заболевших за 88 дней, сообщил минздрав Индии.
Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 29,9 миллиона, выздоровели более 28,8 миллиона, умерли более 388 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 702 тысяч человек.
Как отмечают медики, почти две недели подряд число заболевших коронавирусом в Индии не превышает 100 тысяч в сутки, что свидетельствует о спаде второй волны коронавируса.
Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 280 миллионов человек, или чуть больше 20% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 51 миллиона человек.
 
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