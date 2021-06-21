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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737830238.html
США пригрозили Китаю изоляцией
США пригрозили Китаю изоляцией - РИА Новости, 21.06.2021
США пригрозили Китаю изоляцией
Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, заявил советник... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T00:18
2021-06-21T01:16
распространение коронавируса
джейк салливан
коронавирус covid-19
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". В документе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время в СМИ и западных странах вновь звучат заявления о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом не исключают версии распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории. Американская разведка допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
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джейк салливан, коронавирус covid-19, китай, сша, в мире
США пригрозили Китаю изоляцией
00:18 21.06.2021 (обновлено: 01:16 21.06.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Белый дом пригрозил КНР изоляцией за отказ прояснить причины появления COVID-19

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Дипломатическая подготовительная работа - сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай - это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус -ред.) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - заявил Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". В документе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В последнее время в СМИ и западных странах вновь звучат заявления о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом не исключают версии распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории. Американская разведка допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
 
Распространение коронавирусаДжейк СалливанКоронавирус COVID-19КитайСШАВ мире
 
 
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