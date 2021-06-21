https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737830238.html

США пригрозили Китаю изоляцией

США пригрозили Китаю изоляцией - РИА Новости, 21.06.2021

США пригрозили Китаю изоляцией

Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, заявил советник... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T00:18

2021-06-21T00:18

2021-06-21T01:16

распространение коронавируса

джейк салливан

коронавирус covid-19

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". В документе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время в СМИ и западных странах вновь звучат заявления о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом не исключают версии распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории. Американская разведка допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, коронавирус covid-19, китай, сша, в мире