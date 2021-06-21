США пригрозили Китаю изоляцией
00:18 21.06.2021 (обновлено: 01:16 21.06.2021)
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом пригрозил КНР изоляцией за отказ прояснить причины появления COVID-19
ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Китай окажется в изоляции, если не позволит приехать международным экспертам, которые изучат обстоятельства возникновения коронавируса, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Дипломатическая подготовительная работа - сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай - это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус -ред.) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", - заявил Салливан в интервью телеканалу Fox News.
Ранее президент США Джо Байден по итогам саммита "большой семерки" заявил, что не пришел к выводу о происхождении коронавируса.
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". В документе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения вируса – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В последнее время в СМИ и западных странах вновь звучат заявления о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом не исключают версии распространения коронавируса из-за ЧП в научной лаборатории. Американская разведка допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ранее заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.