https://ria.ru/20210621/kontrabanda-1737986615.html

США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию

США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию - РИА Новости, 21.06.2021

США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию

Пять человек обвиняются в США по делу о незаконных поставках в Россию оптических прицелов, сообщил минюст США. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T22:43

2021-06-21T22:43

2021-06-21T22:43

россия

иллинойс

сша

технологии

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Пять человек обвиняются в США по делу о незаконных поставках в Россию оптических прицелов, сообщил минюст США.Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.По данному делу в Иллинойсе были арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, чье гражданство минюст не уточняет. По утверждению министерства, Шифрина и Придача на протяжении почти четырех лет покупали на внутреннем рынке запрещенные к экспорту без специальных лицензий тепловизионные оптические прицелы стоимостью в 5-10 тысяч долларов за штуку и перепродавали их в Россию, используя фальшивые имена и адреса. Они также давали письменные гарантии при покупке, что не будут экспортировать продукцию в третьи страны.По делу также проходят российский гражданин Борис Полосин и израильские граждане Владимир Гохман и Игорь Панчерников.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943474.html

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иллинойс

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россия, иллинойс, сша, технологии