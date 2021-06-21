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США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию
США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию - РИА Новости, 21.06.2021
США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию
Пять человек обвиняются в США по делу о незаконных поставках в Россию оптических прицелов, сообщил минюст США. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:43
2021-06-21T22:43
россия
иллинойс
сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Пять человек обвиняются в США по делу о незаконных поставках в Россию оптических прицелов, сообщил минюст США.Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.По данному делу в Иллинойсе были арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, чье гражданство минюст не уточняет. По утверждению министерства, Шифрина и Придача на протяжении почти четырех лет покупали на внутреннем рынке запрещенные к экспорту без специальных лицензий тепловизионные оптические прицелы стоимостью в 5-10 тысяч долларов за штуку и перепродавали их в Россию, используя фальшивые имена и адреса. Они также давали письменные гарантии при покупке, что не будут экспортировать продукцию в третьи страны.По делу также проходят российский гражданин Борис Полосин и израильские граждане Владимир Гохман и Игорь Панчерников.
https://ria.ru/20210614/putin-1736943474.html
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россия, иллинойс, сша, технологии
США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию
22:43 21.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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США обвинили пять человек в контрабанде оптических прицелов в Россию

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Пять человек обвиняются в США по делу о незаконных поставках в Россию оптических прицелов, сообщил минюст США.
Всем пятерым предъявлены обвинения в сговоре с нарушением закона об экспортных ограничениях, им грозит до 20 лет тюрьмы.
По данному делу в Иллинойсе были арестованы 59-летняя Елена Шифрина и 55-летний Владимир Придача, чье гражданство минюст не уточняет. По утверждению министерства, Шифрина и Придача на протяжении почти четырех лет покупали на внутреннем рынке запрещенные к экспорту без специальных лицензий тепловизионные оптические прицелы стоимостью в 5-10 тысяч долларов за штуку и перепродавали их в Россию, используя фальшивые имена и адреса. Они также давали письменные гарантии при покупке, что не будут экспортировать продукцию в третьи страны.
По делу также проходят российский гражданин Борис Полосин и израильские граждане Владимир Гохман и Игорь Панчерников.
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