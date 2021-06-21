https://ria.ru/20210621/konferentsiya-1737849162.html

Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция

Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция - РИА Новости, 21.06.2021

Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция

Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:07

2021-06-21T11:07

2021-06-21T11:07

музей победы

российское военно-историческое общество (рвио)

великая отечественная война (1941-1945)

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Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, музей победы, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945)