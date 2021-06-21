https://ria.ru/20210621/konferentsiya-1737849162.html
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция - РИА Новости, 21.06.2021
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:07
2021-06-21T11:07
2021-06-21T11:07
музей победы
российское военно-историческое общество (рвио)
великая отечественная война (1941-1945)
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Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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5
4.7
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видео, музей победы, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945)
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
2021-06-21T11:07
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PT128M13S
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.