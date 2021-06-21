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Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция - РИА Новости, 21.06.2021
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:07
2021-06-21T11:07
музей победы
российское военно-историческое общество (рвио)
великая отечественная война (1941-1945)
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Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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5
4.7
96
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LIVE: "1941 год. Страна в огне"
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видео, музей победы, российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945)
Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция
Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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Конференция "1941 год. Страна в огне". Трансляция

11:07 21.06.2021
 
Читать ria.ru в
Российское военно-историческое общество и Музей Победы проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию "1941 год. Страна в огне", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
 
Музей ПобедыРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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