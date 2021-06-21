https://ria.ru/20210621/komary-1737853469.html

Эксперты назвали экологичные способы защиты от комаров

Эксперты назвали экологичные способы защиты от комаров - РИА Новости, 21.06.2021

Эксперты назвали экологичные способы защиты от комаров

Защищаться от комаров лучше экологичными средствами, например, эфирными маслами, сушеными травами и измельченным чесноком, разложенным по помещению, сообщает... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T10:07

2021-06-21T10:07

2021-06-21T10:07

мосприрода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Защищаться от комаров лучше экологичными средствами, например, эфирными маслами, сушеными травами и измельченным чесноком, разложенным по помещению, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Специалисты Мосприроды рекомендуют защищаться от комаров экологичными средствами. Считается, что эфирные масла творят чудеса - всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесённых на кожу, могут обеспечить вас надёжной защитой. Запах сушёной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища", - говорится сообщении.Также отмечается, что всего несколько измельчённых долек чеснока, разложенных по углам комнаты, избавят от комаров как минимум на 10 часов.В департаменте добавили, что многие виды комаров являются переносчиками различных болезней, но в Москве и Подмосковье опасаться укусов комаров не стоит. При этом аллергикам надо быть осторожными, поскольку укус комара может вызвать аллергическую реакцию.

https://ria.ru/20210609/komar-1736229497.html

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мосприрода, москва, московская область (подмосковье), общество