https://ria.ru/20210621/koloniya-1737929402.html

Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым

Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым - РИА Новости, 21.06.2021

Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым

Осужденный исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, найден мертвым, говорится в официальном... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:18

2021-06-21T16:18

2021-06-21T16:18

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ярославская область

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Осужденный исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, найден мертвым, говорится в официальном комментарии УФСИН, предоставленном РИА Новости в понедельник."Девятнадцатого июня на территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался", - говорится в релизе.УФСИН сообщает, что проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего. Материалы будут направлены в правоохранительные органы для правовой оценки случившегося.По данным некоторых СМИ, осужденный мог покончить с собой.Ярославская ИК-1 печально прославилась в 2018 году, когда "Новая газета" опубликовала ряд видео об избиениях там осужденных. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова.Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены и впоследствии осуждены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

https://ria.ru/20200320/1568887922.html

https://ria.ru/20210525/shashlyk-1733822526.html

россия

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославская область, ярославль, происшествия