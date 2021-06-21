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Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым - РИА Новости, 21.06.2021
Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
Осужденный исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, найден мертвым, говорится в официальном... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:18
2021-06-21T16:18
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Осужденный исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, найден мертвым, говорится в официальном комментарии УФСИН, предоставленном РИА Новости в понедельник."Девятнадцатого июня на территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался", - говорится в релизе.УФСИН сообщает, что проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего. Материалы будут направлены в правоохранительные органы для правовой оценки случившегося.По данным некоторых СМИ, осужденный мог покончить с собой.Ярославская ИК-1 печально прославилась в 2018 году, когда "Новая газета" опубликовала ряд видео об избиениях там осужденных. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова.Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены и впоследствии осуждены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
https://ria.ru/20200320/1568887922.html
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россия
ярославская область
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославская область, ярославль, происшествия
Заключенного ИК-1 в Ярославле нашли мертвым
16:18 21.06.2021
 
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкИсправительная колония №1 в Ярославле
Исправительная колония №1 в Ярославле - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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В Ярославской колонии, замешанной в скандале с пытками, нашли тело заключенного

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Осужденный исправительной колонии №1 в Ярославле, получившей печальную известность после скандала с пытками осужденных, найден мертвым, говорится в официальном комментарии УФСИН, предоставленном РИА Новости в понедельник.
"Девятнадцатого июня на территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался", - говорится в релизе.
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УФСИН сообщает, что проводит проверку, выясняет обстоятельства произошедшего. Материалы будут направлены в правоохранительные органы для правовой оценки случившегося.
По данным некоторых СМИ, осужденный мог покончить с собой.
Ярославская ИК-1 печально прославилась в 2018 году, когда "Новая газета" опубликовала ряд видео об избиениях там осужденных. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова.
Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены и впоследствии осуждены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
 
 
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