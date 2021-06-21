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Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию
Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию - РИА Новости, 21.06.2021
Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию
Россия может захватить всю Украину, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует ее перехитрить, заявил экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:40
2021-06-21T16:44
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия может захватить всю Украину, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует ее перехитрить, заявил экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян в эфире канала "Наш". По его словам, некоторые люди, считающие себя патриотами Украины, стремятся устроить бунт, а не работать на благо страны. Мартиросян заявил, что у России и США постепенно улучшаются отношения, и призвал Зеленского, будучи союзником Вашингтона, прислушиваться к позиции американского президента Джо Байдена. "Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину", — продолжил генерал.По его мнению, Россия "обязана" восстановить Украину, после чего та должна стать независимой от любых крупных игроков, сохранив "дружеские" отношения со всеми. "И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого", — добавил Мартиросян. Генерал призвал "день и ночь думать, как приблизить врага" к себе. Мартиросян подчеркнул, что только так можно сохранить страну, и нужно, чтобы народ объединился и потребовал это от президента. "Он должен жить ради Украины, ради украинского народа. Иначе он будет проклят и окажется никому не нужным, окажется за бортом", — заключил военный. Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию нарекли "страной-агрессором". Москва, в свою очередь, обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html
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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире
Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию
15:40 21.06.2021 (обновлено: 16:44 21.06.2021)
 
© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости

Генерал ВСУ Мартиросян предложил способ "перехитрить" Россию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия может захватить всю Украину, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует ее перехитрить, заявил экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян в эфире канала "Наш".

"Он временами сейчас, наш новый президент, не понимает того, что надо найти общий язык во что бы то ни стало с Путиным", — посетовал военный.

По его словам, некоторые люди, считающие себя патриотами Украины, стремятся устроить бунт, а не работать на благо страны.
Мартиросян заявил, что у России и США постепенно улучшаются отношения, и призвал Зеленского, будучи союзником Вашингтона, прислушиваться к позиции американского президента Джо Байдена.
"Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину", — продолжил генерал.
По его мнению, Россия "обязана" восстановить Украину, после чего та должна стать независимой от любых крупных игроков, сохранив "дружеские" отношения со всеми.
"И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого", — добавил Мартиросян.
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"Сделать так, чтобы он иногда своей хитростью, тем более наш президент хитромудрый, чтобы он, наоборот, переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину", — пояснил он.

Мартиросян подчеркнул, что только так можно сохранить страну, и нужно, чтобы народ объединился и потребовал это от президента.
"Он должен жить ради Украины, ради украинского народа. Иначе он будет проклят и окажется никому не нужным, окажется за бортом", — заключил военный.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию нарекли "страной-агрессором". Москва, в свою очередь, обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.
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