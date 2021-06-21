https://ria.ru/20210621/khitrost-1737922921.html

Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию

Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию - РИА Новости, 21.06.2021

Украинский генерал назвал способ "перехитрить" Россию

Россия может захватить всю Украину, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует ее перехитрить, заявил экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:40

2021-06-21T15:40

2021-06-21T16:44

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия может захватить всю Украину, поэтому президенту страны Владимиру Зеленскому следует ее перехитрить, заявил экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ Вилен Мартиросян в эфире канала "Наш". По его словам, некоторые люди, считающие себя патриотами Украины, стремятся устроить бунт, а не работать на благо страны. Мартиросян заявил, что у России и США постепенно улучшаются отношения, и призвал Зеленского, будучи союзником Вашингтона, прислушиваться к позиции американского президента Джо Байдена. "Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину", — продолжил генерал.По его мнению, Россия "обязана" восстановить Украину, после чего та должна стать независимой от любых крупных игроков, сохранив "дружеские" отношения со всеми. "И нам будет хорошо, и им будет хорошо, и американцам будет хорошо в любом случае, ведь все выигрывают от этого", — добавил Мартиросян. Генерал призвал "день и ночь думать, как приблизить врага" к себе. Мартиросян подчеркнул, что только так можно сохранить страну, и нужно, чтобы народ объединился и потребовал это от президента. "Он должен жить ради Украины, ради украинского народа. Иначе он будет проклят и окажется никому не нужным, окажется за бортом", — заключил военный. Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию нарекли "страной-агрессором". Москва, в свою очередь, обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта.

https://ria.ru/20210504/alliance-1730340879.html

https://ria.ru/20210504/davlenie-1731135667.html

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россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире