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Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН - РИА Новости, 21.06.2021
Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
Глава политбюро движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что встреча со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:38
2021-06-21T16:38
2021-06-21T16:38
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ГАЗА, 21 июн - РИА Новости. Глава политбюро движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что встреча со спецкоординатором ООН по ближневосточному урегулированию Тором Веннесландом была неудачной.Утром в понедельник Веннесланд прибыл в сектор Газа."Встреча с координатором ООН по мирному процессу сегодня была плохой. Нет никаких признаков решения гуманитарного кризиса в Газе, и оккупация пытается нас шантажировать", - сообщил Синвар в заявлении для прессы.По словам Синвара, в понедельник состоится встреча лидеров палестинских фракций."Будем проводить встречу лидеров национальных и исламских фракций в ближайшие часы, чтобы определить наши следующие шаги", - добавил он.Гуманитарная ситуация в регионе находится в плачевном состоянии после вооруженного противостояния между Израилем и правящим в секторе Газа движением ХАМАС, которое произошло в мае этого года после обострения напряженности между палестинцами и израильтянами. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава. В Израиле погибли 13 человек, более 50 серьезно ранены. Израиль нанес более 1,6 тысячи ударов по целям на территории сектора Газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/khamas-1735002343.html
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хамас, оон, израиль, в мире
Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
Глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар заявил, что встреча со спецкоординатором ООН была неудачной