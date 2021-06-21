https://ria.ru/20210621/kazan-1737963283.html

В Казани госпитализировали четырех подростков

В Казани госпитализировали четырех подростков - РИА Новости, 21.06.2021

В Казани госпитализировали четырех подростков

Четверо подростков 2007, 2009 годов рождения доставлены в больницу в Казани, не исключается тепловой удар, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T19:24

2021-06-21T19:24

2021-06-21T19:24

россия

погода

гидрометцентр

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Четверо подростков 2007, 2009 годов рождения доставлены в больницу в Казани, не исключается тепловой удар, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.По данным Гидрометцентра Татарстана, республика находится под влиянием солнечного антициклона. В понедельник днём столбики термометров в Казани поднялись до 33 градусов тепла."Четверо детей доставлены в приемный покой Детской республиканской клинической больницы Татарстана, в данный момент проводятся диагностические мероприятия", - сказал собеседник агентства.Врачей вызвал педагог подростков и рассказал, что ребята потеряли сознание. Двое из доставленных в клинику ребят 2007 года рождения, двое – 2009 года рождения.Представитель минздрава не исключил, что у детей, возможно, тепловой удар.По прогнозам синоптиков, до конца недели температура воздуха в Татарстане в дневные часы будет составлять 30-35 градусов, ночью - 15-22 градуса выше ноля.

https://ria.ru/20210607/strelba-1735984301.html

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россия, погода, гидрометцентр, казань, происшествия