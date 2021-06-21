https://ria.ru/20210621/kalmgu-1737533667.html

Остановить растущую пустыню позволит проект российских ученых

Остановить растущую пустыню позволит проект российских ученых - РИА Новости, 21.06.2021

Остановить растущую пустыню позволит проект российских ученых

Специальную сеялку, а также технологии для возделывания растений, способных помочь в борьбе с опустыниванием, создали ученые Калмыцкого государственного... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T09:00

2021-06-21T09:00

2021-06-21T09:00

технологии

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Специальную сеялку, а также технологии для возделывания растений, способных помочь в борьбе с опустыниванием, создали ученые Калмыцкого государственного университета имени Б.Б.​ Городовикова (КалмГУ). По их словам, многолетний проект университета позволит восстановить деградированные земли и обеспечит на них серьезный прирост продукции. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.В последние десятилетия климат и нерациональное ведение хозяйства привели к деградации кормовых угодий и падению разнообразия растений на аридных, то есть засушливых, территориях Юга России, сообщили ученые КалмГУ. В результате продуктивность пастбищ упала в два-три раза, образовались открытые пески, из-за чего пыльные бури на востоке Калмыкии повторяются более 10 раз в год. По оценкам специалистов, деградация в разной степени охватывает более 50 тысяч квадратных километров на территории семи южных регионов России.Одна из главных проблем, сдерживающих масштабное улучшение деградированных пастбищ, — нехватка семян кормовых растений. Их дикорастущие популяции, являющиеся основным источником заготовки, не в состоянии обеспечить нужный объем семян стандартного качества. На решение этой проблемы нацелен новый масштабный проект агроинженеров КалмГУ.При университете открыт Центр семеноводства кормовых культур-фитомелиорантов, то есть растений, улучшающих качество почвы. В Центре ведется селекция новых сортов, адаптированных для промышленного агрохозяйства. Согласно расчетам ученых КалмГУ, реализация проекта позволит довести валовой выход кормов с каждого восстановленного гектара пастбищ до 2 тонн, а общий прирост мяса — до 650 тонн с 5000 гектаров в сезон.Типовые агротехнические машины при работе с аридными культурами зачастую наносят серьезный вред почве и растениям, поэтому ученые КалмГУ также разрабатывают технологии посадки кормовых фитомелиорантов с использованием малогабаритной техники. В университете сконструирована специальная сеялка для таких растений, как прутняк, камфоросма и терескен, которая защищена патентом РФ. Она позволяет равномерно и качественно распределять семена в почве, избегая их траты впустую. Кроме того, активно развиваются технологии механической очистки и доработки семян до высоких посевных кондиций.В реализации проекта принимают самое активное участие студенты-агроинженеры. Найденные и опробованные специалистами университета решения, по их словам, лягут в основу разрабатываемой ими универсальной промышленной технологии производства семян аридных кормовых растений.

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия, университетская наука, навигатор абитуриента