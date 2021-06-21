https://ria.ru/20210621/kaabak-1737943725.html
Трансплантолог Каабак оспорил увольнение через суд
Трансплантолог Каабак оспорил увольнение через суд - РИА Новости, 21.06.2021
Трансплантолог Каабак оспорил увольнение через суд
Детский хирург-трансплантолог Михаил Каабак обратился в Зюзинский суд Москвы с иском к Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:35
2021-06-21T17:35
2021-06-21T17:35
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национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
михаил каабак
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Детский хирург-трансплантолог Михаил Каабак обратился в Зюзинский суд Москвы с иском к Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей, требуя признать приказ о своем увольнении незаконным, сообщила РИА Новости юрист Виктория Шергина."Иск подан 17 июня, в нем мы просим признать приказы о наложении дисциплинарных взысканий и приказ об увольнении незаконными. Кроме того, в иске мы настаиваем на восстановлении Каабака на работе и взыскании в его пользу компенсации морального вреда", - рассказала собеседница агентства.В пресс-службе инстанции отметили, что иск в суд пока не поступал. Комментарием медицинского центра РИА Новости пока не располагает.Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев встречался с Каабаком, который был уволен из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям. В СПЧ подчеркивали, что Каабак - единственный в РФ трансплантолог, который делает операции детям весом меньше 9 килограммов. Председатель совета направил по этому поводу письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, выразив обеспокоенность увольнением.В декабре 2019 года Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей уже увольнял Каабака. Эта новость вызвала большой резонанс. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова встретилась с Каабаком, результатом встречи тогда стало решение о возвращении врача в центр.
https://ria.ru/20200408/1569722548.html
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россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, михаил каабак, валерий фадеев, здоровье - общество, вероника скворцова, москва, общество
Трансплантолог Каабак оспорил увольнение через суд
Детский хирург-трансплантолог Каабак через суд оспорил свое увольнение из НМИЦ здоровья детей