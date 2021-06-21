https://ria.ru/20210621/izrail-1737877932.html

Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19

Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19

Израиль усилит контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта", сообщила канцелярия... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:28

2021-06-21T16:28

2021-06-21T16:28

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Израиль усилит контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта", сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.На совещании с участием глав министерств и ведомств Беннет утвердил рекомендации, согласно которым для усиления за соблюдением обязательного карантина возвращающимися из-за границы будут привлечены 250 полицейских. Кроме того, принято решение запретить гражданам посещать ряд стран."Обязать выезжающих за границу перед посадкой на рейс заполнять и подписывать декларацию о том, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости — Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию", — говорится в сообщении.Правительство Израиля считает, что наибольшую угрозу на данном этапе представляет "распространение в мире мутации "Дельта", посещение израильтянами стран с высоким уровнем заболеваемости и несоблюдение многими возвращающимися из-за границы правил карантина".В настоящее время в Израиле насчитывается 358 больных коронавирусом, 48 новых случаев COVID были выявлены за минувшие сутки. В стране с 15 июня отменено обязательное ношение масок в помещениях, сняты большинство ограничений, введенных из-за пандемии.Накануне МИД сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля. Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин будет опубликован дополнительно.

https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, аргентина, мексика, израиль