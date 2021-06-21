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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210621/izrail-1737877932.html
Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
Израиль усилит контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта", сообщила канцелярия... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:28
2021-06-21T16:28
туризм
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аргентина
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Израиль усилит контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта", сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.На совещании с участием глав министерств и ведомств Беннет утвердил рекомендации, согласно которым для усиления за соблюдением обязательного карантина возвращающимися из-за границы будут привлечены 250 полицейских. Кроме того, принято решение запретить гражданам посещать ряд стран."Обязать выезжающих за границу перед посадкой на рейс заполнять и подписывать декларацию о том, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости — Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию", — говорится в сообщении.Правительство Израиля считает, что наибольшую угрозу на данном этапе представляет "распространение в мире мутации "Дельта", посещение израильтянами стран с высоким уровнем заболеваемости и несоблюдение многими возвращающимися из-за границы правил карантина".В настоящее время в Израиле насчитывается 358 больных коронавирусом, 48 новых случаев COVID были выявлены за минувшие сутки. В стране с 15 июня отменено обязательное ношение масок в помещениях, сняты большинство ограничений, введенных из-за пандемии.Накануне МИД сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля. Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин будет опубликован дополнительно.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, аргентина, мексика, израиль
Израиль запретит туристам посещать Россию и еще пять стран из-за COVID-19
16:28 21.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Эйлате
Отдыхающие на пляже в Эйлате - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Власти Израиля обяжут выезжающих за рубеж не посещать Россию из-за вспышки COVID-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн — РИА Новости. Израиль усилит контроль за прибывающими в страну путешественниками из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта", сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.
На совещании с участием глав министерств и ведомств Беннет утвердил рекомендации, согласно которым для усиления за соблюдением обязательного карантина возвращающимися из-за границы будут привлечены 250 полицейских. Кроме того, принято решение запретить гражданам посещать ряд стран.
"Обязать выезжающих за границу перед посадкой на рейс заполнять и подписывать декларацию о том, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости — Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию", — говорится в сообщении.
Правительство Израиля считает, что наибольшую угрозу на данном этапе представляет "распространение в мире мутации "Дельта", посещение израильтянами стран с высоким уровнем заболеваемости и несоблюдение многими возвращающимися из-за границы правил карантина".
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В настоящее время в Израиле насчитывается 358 больных коронавирусом, 48 новых случаев COVID были выявлены за минувшие сутки. В стране с 15 июня отменено обязательное ношение масок в помещениях, сняты большинство ограничений, введенных из-за пандемии.
Накануне МИД сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля. Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утвержденных вакцин будет опубликован дополнительно.
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