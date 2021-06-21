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Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва
Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва - РИА Новости, 21.06.2021
Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва
Владимир Путин выступил перед парламентариями и подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:53
2021-06-21T15:12
здоровье - общество
госдума рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил перед парламентариями и подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва. Это новый формат — раньше глава государства встречался только с лидерами фракций. Он поблагодарил депутатов за работу. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Об угрозе коронавирусаПутин отметил, что Госдума в условиях пандемии продолжала свою работу. По его словам, так было далеко не во всех странах.Он подчеркнул, что угроза COVID-19 не отступила, а в некоторых регионах эта проблема стала еще более острой."Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, &lt;...&gt; все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", — добавил президент.Путин отметил сложность работы депутатов во время пандемии."Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", — подчеркнул он.О поправках в КонституциюГлава государства также отметил работу депутатов над изменениями в основной закон страны.Президент добавил, что депутаты старались дать юридически безупречные формулировки новых положений.О слаженности работы парламентаГлава государства высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва."Прежде всего хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва. &lt;...&gt; Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и конструктивно, выстроили эффективную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента", — сказал он.О взаимодействии Госдумы и правительстваПутин при этом указал на необходимость перемен в совместной работе кабинета министров и Госдумы."Я считаю, уверен в том, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, произойдет, должны произойти качественные изменения. Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь", — заявил он.По его словам, это пойдет на пользу принимаемым решениям.О предстоящих выборахПутин подчеркнул, что грядущее голосование необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 17-19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
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здоровье - общество, госдума рф, владимир путин, политика
Путин подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва
13:53 21.06.2021 (обновлено: 15:12 21.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Государственной Думы РФ седьмого созыва - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Путин выступил перед парламентариями и подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил перед парламентариями и подвел итоги работы Госдумы седьмого созыва.
Это новый формат — раньше глава государства встречался только с лидерами фракций. Он поблагодарил депутатов за работу. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

Об угрозе коронавируса

Путин отметил, что Госдума в условиях пандемии продолжала свою работу. По его словам, так было далеко не во всех странах.
"Фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался", — сказал он.
Он подчеркнул, что угроза COVID-19 не отступила, а в некоторых регионах эта проблема стала еще более острой.
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"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной, <...> все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", — добавил президент.
Путин отметил сложность работы депутатов во время пандемии.
"Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия", — подчеркнул он.
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О поправках в Конституцию

Глава государства также отметил работу депутатов над изменениями в основной закон страны.

"Парламентарии были в числе сопредседателей рабочей группы по подготовке поправок в конституцию, активными участниками ее совещаний, помогали людям стать полноценными соавторами конституции, собирая и обобщая сотни идей, пожеланий, поступивших со всей страны", — сказал Путин.

Президент добавил, что депутаты старались дать юридически безупречные формулировки новых положений.
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О слаженности работы парламента

Глава государства высоко оценил работу Госдумы седьмого созыва.
"Прежде всего хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва. <...> Руководство Думы, все парламентские комитеты и комиссии действовали согласованно и конструктивно, выстроили эффективную работу с правительством, с администрацией президента, с коллегами в Совете Федерации, с регионами. Были всегда нацелены на общий результат, на поиск оптимальных решений по каждому вопросу, который выносился на рассмотрение парламента", — сказал он.
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О взаимодействии Госдумы и правительства

Путин при этом указал на необходимость перемен в совместной работе кабинета министров и Госдумы.
"Я считаю, уверен в том, что в части, касающейся взаимодействия между парламентом и правительством, произойдет, должны произойти качественные изменения. Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь", — заявил он.
По его словам, это пойдет на пользу принимаемым решениям.
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О предстоящих выборах

Путин подчеркнул, что грядущее голосование необходимо провести так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в их легитимности.
"Для всех нас — для общества, для уверенного развития страны — важно, чтобы состав будущей — восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России. Повторю: наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону", — заявил он.
Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 17-19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
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