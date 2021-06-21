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https://ria.ru/20210621/issledovanie-1737892232.html
Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков
Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков - РИА Новости, 21.06.2021
Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков
Вакцину "Спутник V" в рамках исследования ее среди подростков 15-17 лет будут вводить дважды с интервалом в 21 день, следует из приглашения на исследование, с... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:17
2021-06-21T13:17
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вакцину "Спутник V" в рамках исследования ее среди подростков 15-17 лет будут вводить дважды с интервалом в 21 день, следует из приглашения на исследование, с которым ознакомились РИА Новости.Ранее сообщалось, что клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля этого года, в данный момент проводится предварительный набор добровольцев для участия в исследовании."Исследование - 2-кратное введение препарата с интервалом 21 день", - говорится в приглашении.После введения первой и второй дозы препарата добровольцы будут 3 дня находиться в стационаре, в дальнейшем медики будут наблюдать за подростками в течение года, уточняется в материале.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков
13:17 21.06.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вакцину "Спутник V" в рамках исследования ее среди подростков 15-17 лет будут вводить дважды с интервалом в 21 день, следует из приглашения на исследование, с которым ознакомились РИА Новости.
Ранее сообщалось, что клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля этого года, в данный момент проводится предварительный набор добровольцев для участия в исследовании.
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"Исследование - 2-кратное введение препарата с интервалом 21 день", - говорится в приглашении.
После введения первой и второй дозы препарата добровольцы будут 3 дня находиться в стационаре, в дальнейшем медики будут наблюдать за подростками в течение года, уточняется в материале.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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