https://ria.ru/20210621/issledovanie-1737892232.html

Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков

Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков - РИА Новости, 21.06.2021

Стали известны подробности исследования "Спутника V" для подростков

Вакцину "Спутник V" в рамках исследования ее среди подростков 15-17 лет будут вводить дважды с интервалом в 21 день, следует из приглашения на исследование, с... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:17

2021-06-21T13:17

2021-06-21T13:17

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вакцину "Спутник V" в рамках исследования ее среди подростков 15-17 лет будут вводить дважды с интервалом в 21 день, следует из приглашения на исследование, с которым ознакомились РИА Новости.Ранее сообщалось, что клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков начнет центр имени Гамалеи на площадке московских медицинских учреждений уже в начале июля этого года, в данный момент проводится предварительный набор добровольцев для участия в исследовании."Исследование - 2-кратное введение препарата с интервалом 21 день", - говорится в приглашении.После введения первой и второй дозы препарата добровольцы будут 3 дня находиться в стационаре, в дальнейшем медики будут наблюдать за подростками в течение года, уточняется в материале.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737874341.html

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия