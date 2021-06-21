https://ria.ru/20210621/iran-1737920655.html

Избранный президент Ирана заявил, что всегда защищал права человека

Избранный президент Ирана заявил, что всегда защищал права человека - РИА Новости, 21.06.2021

Избранный президент Ирана заявил, что всегда защищал права человека

Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси на фоне обвинений в массовых расправах заявил, что всегда защищал и будет защищать права человека. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:26

2021-06-21T15:26

2021-06-21T15:26

ибрахим раиси

иран

в мире

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси на фоне обвинений в массовых расправах заявил, что всегда защищал и будет защищать права человека.Некоторые правозащитники обвиняют Раиси в причастности к насильственным исчезновениям и тайным внесудебным массовым казням политических диссидентов, совершенным в 1988 году в тюрьмах Ирана.Раиси также пообещал на посту президента Ирана делать все возможное для обеспечения соблюдения прав человека."Я с начала деятельности как правозащитник всегда защищал права народа. Права человека являются самым важным пунктом, которого я всегда придерживался во всей своей деятельности… все, что я делал во время своей деятельности крутилось вокруг защиты прав человека", - заявил Раиси на своей первой пресс-конференции.По мнению избранного президента Ирана, все нарушители прав человека должны быть привлечены к ответственности, а настоящих правозащитников нужно поощрять.На прошедших в пятницу президентских выборах в Иране победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов - 17,9 миллиона из 28,9 миллиона проголосовавших. Все конкуренты Раиси признали его победу.

https://ria.ru/20210619/iran-1737726132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210619/iran-1737670681.html

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ибрахим раиси, иран, в мире