https://ria.ru/20210621/iran-1737909525.html

Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД

Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.06.2021

Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД

Иран не намерен вести переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если они не обеспечивают... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T14:39

2021-06-21T14:39

2021-06-21T14:39

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

тегеран (город)

иран

в мире

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Иран не намерен вести переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если они не обеспечивают интересы Тегерана, заявил в понедельник на пресс-конференции избранный президент Ибрахим Раиси."Мы не намерены вести переговоры по ядерной сделке, если они не будут обеспечивать интересы нашей страны", - сказал Раиси.Он добавил, что США обязаны снять санкции с Ирана, в то время как Европа не должна подвергаться влиянию и давлению Вашингтона.Переговоры по восстановлению ядерной сделки проходят в Вене с апреля. Шестой раунд консультаций начался 12 июня.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/raisi-1737905394.html

россия

тегеран (город)

иран

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), иран, в мире