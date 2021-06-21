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Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД
Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД - РИА Новости, 21.06.2021
Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД
Иран не намерен вести переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если они не обеспечивают... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:39
2021-06-21T14:39
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
иран
в мире
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Иран не намерен вести переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если они не обеспечивают интересы Тегерана, заявил в понедельник на пресс-конференции избранный президент Ибрахим Раиси."Мы не намерены вести переговоры по ядерной сделке, если они не будут обеспечивать интересы нашей страны", - сказал Раиси.Он добавил, что США обязаны снять санкции с Ирана, в то время как Европа не должна подвергаться влиянию и давлению Вашингтона.Переговоры по восстановлению ядерной сделки проходят в Вене с апреля. Шестой раунд консультаций начался 12 июня.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html
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россия
тегеран (город)
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), иран, в мире
Раиси назвал условие продолжения переговоров по СВПД
14:39 21.06.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Антон Быстров

Иран не будет вести переговоры по СВПД, если они не обеспечивают интересы Тегерана

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Иран не намерен вести переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), если они не обеспечивают интересы Тегерана, заявил в понедельник на пресс-конференции избранный президент Ибрахим Раиси.
"Мы не намерены вести переговоры по ядерной сделке, если они не будут обеспечивать интересы нашей страны", - сказал Раиси.
Вид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:10
В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся
Он добавил, что США обязаны снять санкции с Ирана, в то время как Европа не должна подвергаться влиянию и давлению Вашингтона.
Переговоры по восстановлению ядерной сделки проходят в Вене с апреля. Шестой раунд консультаций начался 12 июня.
Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
14:19В мире
Новый президент Ирана поделился видением будущего ядерной сделки
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)ИранВ мире
 
 
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