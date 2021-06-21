https://ria.ru/20210621/iran-1737894592.html

Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом

Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом - РИА Новости, 21.06.2021

Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом

Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:28

2021-06-21T13:28

2021-06-21T14:31

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

тегеран (город)

ибрахим раиси

джо байден

иран

сша

в мире

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Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана."Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана", - сказал Раиси в понедельник на пресс-конференции.На прошедших в пятницу президентских выборах в Иране победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов.Он заявил, что Байден не привержен соглашениям, которые были заключены предыдущими правительствами США.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html

https://ria.ru/20210621/iran-1737893896.html

россия

тегеран (город)

иран

сша

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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), ибрахим раиси, джо байден, иран, сша, в мире