https://ria.ru/20210621/iran-1737894592.html
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом - РИА Новости, 21.06.2021
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:28
2021-06-21T13:28
2021-06-21T14:31
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
ибрахим раиси
джо байден
иран
сша
в мире
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Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана."Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана", - сказал Раиси в понедельник на пресс-конференции.На прошедших в пятницу президентских выборах в Иране победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов.Он заявил, что Байден не привержен соглашениям, которые были заключены предыдущими правительствами США.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), ибрахим раиси, джо байден, иран, сша, в мире
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
13:28 21.06.2021 (обновлено: 14:31 21.06.2021)
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси не намерен встречаться с Джо Байденом