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Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом - РИА Новости, 21.06.2021
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:28
2021-06-21T14:31
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
ибрахим раиси
джо байден
иран
сша
в мире
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Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана."Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана", - сказал Раиси в понедельник на пресс-конференции.На прошедших в пятницу президентских выборах в Иране победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов.Он заявил, что Байден не привержен соглашениям, которые были заключены предыдущими правительствами США.Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля.Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20210621/iran-1737876235.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), ибрахим раиси, джо байден, иран, сша, в мире
Избранный президент Ирана не намерен встречаться с Байденом
13:28 21.06.2021 (обновлено: 14:31 21.06.2021)
 
© REUTERS / WANA / Majid AsgaripourКандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© REUTERS / WANA / Majid Asgaripour

Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси не намерен встречаться с Джо Байденом

Читать ria.ru в
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не намерен встречаться с президентом США Джо Байденом по поводу снятия санкций с Тегерана.
"Иран не намерен встречаться с президентом Джо Байденом для обсуждения снятия санкций с Тегерана", - сказал Раиси в понедельник на пресс-конференции.
Вид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
12:10
В МИД Ирана заявили, что позиции по возрождению СВПД не изменятся
На прошедших в пятницу президентских выборах в Иране победил глава судебной власти Раиси, набравший 61,9% голосов.
Он заявил, что Байден не привержен соглашениям, которые были заключены предыдущими правительствами США.
"Мое предложение правительству США – как можно скорее вернуться к выполнению своих обязанностей и снять с Ирана санкции. Они должны продемонстрировать свою искренность", - добавил Раиси.
Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) проходят в Вене с апреля.
Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в 2015 году заключили СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси в Тегеране. 16 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
13:24
США обязаны снять санкции с Ирана, заявил Ибрахим Раиси
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)Ибрахим РаисиДжо БайденИранСШАВ мире
 
 
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